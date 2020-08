Emma Marrone prima del debutto ad X Factor svela: “Ho avuto paura”

Emma Marrone, prima di iniziare la sua esperienza ad X Factor, si è lasciata andare ad una lunga confessione in merito a questo nuovo progetto.

Emma Marrone è più pronta che mai di poter iniziare questa nuova avventura ad X Factor dove ricoprirà, per la prima volta nella concorrenza, il ruolo di giudice.

Per l’occasione la cantante, prima dell’inizio di quest’avventura su Sky, ha rilasciato un’intervista a Vanity Fair insieme agli altri 3 artisti che l’affiancheranno nel ruolo di giudice. I cantanti in questione sono Manuel Agnelli, Mika e Hell Raton, che anche lui per la prima volta debutterà nel talent show.

La cantante ha ammesso che in un primo momento, quando ha accettato di prendere parte a questo nuovo progetto, ha avvertito una certa paura, nonostante abbia alle spalle anni di onorata carriera nel mondo della musica.

“Inizialmente ammetto di avere avuto un po’ paura” ha svelato Emma Marrone prima di X Factor. “Nonostante abbia alle spalle la mia carriera e la mia età” ha spiegato la cantante, che di recente è stata la protagonista di una clamorosa rivelazione di Maria De Filippi.

“Le prime giornate in cui siamo messi a lavoro sono stata abbastanza difficili” ha poi aggiunto. “Mi sentivo come quei bambini che passano dalle elementari alle medie, che si ritrovano di punto in bianco ad aver cambiato ambiente e compagni di scuola” ha concluso la cantante.

X Factor, Emma Marrone sugli altri giudici: “Siamo molto affiatati”

Emma Marrone, nonostante le difficoltà iniziali, è riuscita a superare questo sentimento di sgomento. Complice è stato anche il grande affiatamento che ha ritrovato nei suoi nuovi compagni di squadra, che l’hanno fatta sentire fin da subito far parte della grande famiglia di X Factor.

“Con i miei compagni di viaggio mi sono trovata bene fin da subito” ha spiegato l’ex vincitrice di Amici di Maria De Filippi. “Con loro mi sono sentita subito a casa, siamo molto affiatati” ha aggiunto. “Anche il vederci la sera, oltre l’orario di lavoro, ha contribuito a creare un forte legame tra noi” ha concluso Emma Marrone sui giudici di X Factor, che di recente è stata accusata di modificare le sue foto. “Ora siamo una grande famiglia”.

Emma Marrone è pronta per X Factor e siamo sicuri che non deluderà affatto le aspettative del pubblico da casa.