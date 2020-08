Giulia De Lellis, Damante: “Dobbiamo capire se stare insieme o meno”

Andrea Damante ha confermato la crisi con Giulia De Lellis su Chi, rivelando che non sanno se continuare o meno la loro storia.

Andrea Damante la scorsa settimana, sulle pagine del settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, aveva smentito di essere in crisi con la sua Giulia De Lellis, affermando che quanto trapelato in rete non corrispondeva assolutamente alla verità in quanto le cose tra loro proseguivano a gonfie vele e che non c’era nulla di cui preoccuparsi sul loro rapporto.

Subito dopo, manco a farlo apposta, è stata l’esperta di tendenze a confermare la crisi di coppia, garantendo però che non c’erano state liti ma soltanto voglia di comprendere insieme in quale direzione voler far procedere la loro storia e le loro vite.

Sul nuovo numero di Chi, Andrea ha ripreso la parola e dopo aver smentito la crisi con la De Lellis ha confermato invece che né lui né la sua compagna sanno se continuare o meno la loro relazione.

“Mettiamola in questo modo” ha precisato il bel dj veronese. “Ci siamo presi un momento per staccare la spina, dobbiamo capire se continuare a stare insieme oppure no“ ha spiazzato Andrea Damante su Giulia De Lellis confermando quello che i fan non avrebbero mai voluto sentirsi dire.

Andrea Damante conferma la crisi con Giulia De Lellis: la confessione

Andrea Damante, come anticipato, ha ammesso di essere in crisi con Giulia De Lellis, aggiungendo che almeno per il momento non hanno alcuna idea di se far proseguire o meno la loro relazione, in quanto preferiscono prendersi un momento da trascorrere senza l’uno o l’altro per comprendere al meglio se il futuro che li aspetta è quello di stare insieme o di dividersi di nuovo in maniera definitiva.

“Abbiamo troppe cose per la testa e abbiamo bisogno di fermarci un attimo” ha spiegato l’ex tronista di Uomini e Donne, che era da solo ad un evento importante. “Poi vedremo come proseguire” ha concluso senza aggiungere maggiori dettagli su cosa li abbia spinti a prendere una decisione del genere.

“Quello di Andrea e Giulia è stato un brutto stop che non lascia molto spazio alle spiegazioni” si legge sul nuovo numero del settimanale. “Noi abbiamo scelto di rispettare la scelta di entrambi e non daremo spazio a congetture” conclude l’articolo. “Almeno per oggi, Giulia De Lellis e Andrea Damante non sono una coppia“ aggiunge in attesa che i due scelgano quale sia la migliore decisione da prendere.

Andrea Damante ha confermato la crisi con Giulia De Lellis. Anche se secondo i fan, visto anche il messaggio della sorella di lei a Iannone, il loro è un addio più che riprovare a ricostruire, per l’ennesima volta, la loro relazione. Anche se durante il periodo del lockdown si parlava anche di una possibile proposta di nozze fatta dal bel dj veronese, ma in questo momento ora sembra essere molto lontano dalla realtà dei fatti.