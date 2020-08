Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri: la frecciata contro Ida Platano

Riccardo Guarnieri, dopo il suo no comment al magazine di Uomini e Donne, ha lanciato una frecciata contro Ida Platano sui social.

Riccardo Guarnieri è sempre stato un uomo di poche parole. Anche durante il suo percorso al Trono Over di Uomini e Donne, il cavaliere ha sempre preferito i fatti. Per questo motivo chi si aspettava che raccontasse la sua versione della storia sulla fine della relazione con Ida Platano è rimasto profondamente deluso, perché Riccardo si è rifiutato di rispondere a qualsiasi domanda in merito al rapporto con quella che ormai è la sua ex fidanzata.

Se Riccardo non vuole parlare di Ida nelle interviste, lo fa però sui social. Nelle scorse ore, infatti, il cavaliere ha pubblicato una frase che sembra essere indirizzata in tutto e per tutto alla sua ex fidanzata, nonché migliore amica di Gemma Galgani. Che cosa ha scritto Riccardo?

“Se non capisci bene una persona, sarà il tempo a spiegarti tutto di lei”. La frecciata di Riccardo Guarnieri contro Ida Platano è stata subito colta dal pubblico della rete, che lo ha incolpato di averci messo troppo tempo nel capire che tra lui e la dama quelle che sembrano petali di rosa erano in realtà soltanto spine.

Ida Platano e Riccardo Guarnieri tornano a Uomini e Donne? Il sospetto

Il pubblico del Trono Over di Uomini e Donne dopo aver saputo della rottura Ida Platano e Riccardo Guarnieri si chiede se i due abbiano chiuso in maniera definitiva non solo la loro relazione ma anche con il mondo dello spettacolo.

Se così non fosse, infatti, durante il mese di settembre i due potranno tornare ad occupare il parterre di canale 5, in quel caso, potete scommetterci che non mancheranno le liti e le frecciate tra loro, come è già successo in passato.

Almeno per il momento però non si sa ancora nulla dei nuovi protagonisti del Trono Over o se tanto meno Ida Platano tornerà a Uomini e Donne, tra l’altro lei di recente ha perso la calma con i suoi followers, in compagnia del suo ex dall’altra parte dello studio. In tal caso, come anticipato, ne vedremo davvero delle belle.

L’unica cosa certa al momento, e purtroppo, è che è ufficialmente finita tra Ida e Riccardo di Uomini e Donne.