Sammy Hassan: frecciata a Giovanna dopo Uomini e Donne? “Quella che conta”

Sammy Hassan, subito dopo la prima registrazione di questa stagione di Uomini e Donne, sembrerebbe aver lanciato una frecciata alla sua ex Giovanna Abate.

Uomini e Donne è pronto a tornare sul piccolo schermo degli italiani con una stagione nuova di zecca dopo la consueta pausa estiva. Nelle scorse ore si è tenuta la prima registrazione di quest’anno e di certo non sono mancati i colpi di scena.

Durante la puntata, infatti, sono stati ospiti i protagonisti della passata stagione tra cui l’ex coppia formata da Giovanna Abate e Sammy Hassan. Quest’ultimi, come riportato dalle anticipazioni della prima puntata, se ne sono dette di tutti i colori durante il primo confronto pubblico dopo la rottura.

Subito dopo la registrazione della puntata, però, l’ex corteggiatore sembrerebbe aver lanciato una frecciatina social a Giovanna, sottolineando come lei non abbia avuto una particolare importanza nella sua vita. Che cosa ha scritto?

Sammy, dopo aver portato a termine la sua ospitata nel programma, è andato a cena con alcuni amici nella capitale e ha sottolineato come le persone presenti in quel momento fossero quelle che hanno una reale importanza nella sua vita.

“Sono con i membri della mia family” ha esordito Sammy. “Quella che conta” ha sottolineato subito dopo.

Per gli utenti della rete non ci sono dubbi: Sammy Hassan ha lanciato una frecciata a Giovanna Abate dopo Uomini e Donne. Anche se quella frase potrebbe essere una semplice coincidenza, ma esistono davvero?

Uomini e Donne, Sammy Hassan dopo la puntata: “Non è iniziata bene, ma …”

Sammy Hassan, subito dopo la registrazione, ha ammesso sul suo profilo Instagram che la sua giornata non è iniziata nel migliore dei modi, molto probabilmente a causa della litigata con Giovanna Abate a Uomini e Donne, ma grazie alla compagnia delle persone a lui care e alla magia di Roma il tutto ha preso decisamente un risvolto positivo. Merito anche del buon cibo.

“La giornata non è iniziata nel migliore dei modi, ma devo ammettere che è finita alla grande” ha ammesso Sammy Hassan dopo Uomini e Donne, tra l’altro Maria De Filippi ha anticipato la messa in onda del programma. “Mi trovo a Roma e stiamo mangiando come se non ci fosse un domani” ha concluso l’ex corteggiatore di canale 5.

Quel che è certo, purtroppo, è che tra Giovanna e Sammy le cose purtroppo non hanno mai realmente funzionato e mai funzioneranno.