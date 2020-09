Giulio Raselli e Giulia D’Urso, coppia nata nella scorsa stagione di Uomini e Donne, si sono lasciati: l’annuncio dell’ex tronista.

Giulio Raselli e Giulia D’Urso si sono lasciati. Pochi mesi dopo la scelta nello studio di Uomini e Donne e l’inizio della storia d’amore senza telecamere, l’ex tronista e l’ex corteggiatrice si sono detti addio. Ad annunciare l’addio è stato l’ex tronista. Dopo diverse ore, Giulia ha confermato le parole di Giulio con un lungo post pubblicato su Instagram in cui ha spiegato quello che sta accadendo nella sua vita privata.

Attraverso un video pubblicato sui social, Giulio Raselli ha annunciato la fine della storia d’amore con Giulia D’Urso.

“Ciao raga, allora premessa, visto che mi sembra assolutamente corretto parlarne con voi perché siete il frutto di quello che poi siamo io e Giulia. Non sono una di quelle persone che aspetta per far la copertina o per mettere in ansia le persone che ci seguono, per creare scoop, ma non perché voglia fare il figo, ma perché non sono fatto così, non voglio andare avanti in questa discussione, però voglio dirvi che in questo momento io e Giulia non stiamo assieme, ci siamo presi un momento di pausa”.

Anche Giulia D’Urso ha raccontato cos’è accaduto. “È difficile parlare di tutto ciò per me che sono abituata a condividere con voi solo le cose belle, a cercare di essere sempre sorridente e solare, di trasmettervi positività e spensieratezza.. e sarebbe bello se fosse sempre così. Ma nella vita purtroppo ci sono anche i momenti come questo, in cui ti senti spaesata e cambia tutto quello che hai intorno e quando arrivano quei momenti di solito tendo a continuare a sorridere, a mostrarmi forte e leggera anche se dentro non sto bene”, scrive Giulia.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne che ha corteggiato e conquistato Giulio Raselli che, scegliendola, l’ha preferita a Giovanna Abate, tornata single dopo la fine della storia con Sammy Gassan, pur non avendo voluto parlare, ha deciso di mettersi a nudo tirando fuori ciò che sta provando in questo periodo.

“Quello che ha detto Giulio è vero e non so nemmeno io come andrà a finire, so solo che a prescindere da tutto resterà sempre un legame tra di noi che siamo così diversi ma che mai, nemmeno per un secondo, siamo stati finti. Grazie perché con le vostre parole mi fate tanto bene”, ha concluso.



I fans, però, non perdono le speranze di vederli nuovamente insieme. Giulio e Giulia riusciranno a ritrovarsi?