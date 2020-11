Il Grande Fratello Vip torna con il doppio appuntamento settimanale. Ecco quando debutterà Alfonso Signorini.

Il Grande Fratello Vip, dal debutto di Alfonso Signorini nel ruolo di conduttore e non più di opinionista, va in onda ben due volte a settimane. Questa volta, però, a causa della messa in onda della fiction Il Silenzio Dell’Acqua, con Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti, andrà in onda soltanto con un appuntamento settimanale, il lunedì, mettendo in standby la diretta del venerdì sera.

Ma secondo recenti indiscrezioni, lanciata in rete dal portale CheTvFa, il doppio appuntamento settimanale con il reality show di successo di canale 5, che durerà fino a febbraio con un reazioni contrastanti dei concorrenti, tornerà molto presto in quanto Alfonso Signorini prenderà il posto di Maria De Filippi.

La conduttrice, infatti, è attualmente impegnata il sabato sera con la messa in onda di Tu sì que vales, ma non appena il programma giungerà alla conclusione, con tanto di best of dei migliori momenti di quest’edizione, dovrebbe debuttare Signorini con il reality show, per la prima volta in onda di sabato.

Il Grande Fratello Vip va in onda sabato 12 dicembre o almeno questo è quello che garantisce il portale, che, come sottolinea anche Biccy, in passato ha sempre comunicato notizie che si sono poi rivelate essere vere.

Grande Fratello Vip, torna il doppio appuntamento. Scelta top o flop?

CLAMOROSO#Gfvip sbarca al sabato sera e prende il posto di #tusiquevales

Il GF Vip sarebbe dunque pronto a tornare con il doppio appuntamento settimanale su canale 5, ma questa scelta, da parte di Mediaset, si rivelerà essere un top o un flop?

Molti utenti della rete, infatti, durante il corso di quest’edizione si sono lamentati del doppio appuntamento settimanale, in quanto andando in onda ben due volte a settimana i contenuti di cui discutere in puntata non erano di certo così brillanti. Soprattutto se si considera che, qualora la notizia dovesse rivelarsi vera, i reality show di Alfonso Signorini andrebbe in onda a brevissimo tempo di distanza, in quanto ci sarebbe soltanto un giorno che separa una puntata dall’altra e cosa potrebbe mai accadere in sole 24 ore?

Certo, è pur vero che ci sarà l’ingresso di ben 10 concorrenti, di cui uno di questi ha fatto arrabbiare il web, che dovrebbero scombussolare e non poco le dinamiche presenti nella casa, ma i dubbi che tale scelta possa rivelarsi un successo ci sono e non sono affatto pochi.

Il Grande Fratello Vip merita di andare in onda due volte a settimana o è meglio puntare su unico appuntamento, ma bello ricco di gossip ed emozioni dei concorrenti più amati del piccolo schermo?

Ovviamente, come anticipato, tale notizia non è stata ancora confermata da fonti ufficiali ma sta facendo discutere e non poco il popolo della rete, che non sa davvero cosa aspettarsi di fronte a questa scelta che Mediaset avrebbe preso sulla messa in onda del GF Vip 5.