Riccardo Signoretti ha annunciato il nuovo concorrente del GF Vip, ma il popolo del web ha stroncato la scelta della produzione.

Il GF Vip, come ormai noto ,andrà in onda fino a febbraio e non più dicembre, come era stato precedentemente stabilito. Questa scelta da parte della produzione ha comportato in maniera quasi obbligatoria l’ingresso di nuovi concorrenti nella casa più spiata d’Italia, in quanto sarebbe impossibile far proseguire il programma per altri 3 mesi con l’attuale numero di vipponi nella casa.

Alfonso Signorini ha svelato alcuni indizi suoi nuovi concorrenti, mentre Riccardo Signoretti, direttore del settimanale Nuovo, ha fatto molto di più svelando in anteprima il nome di uno dei 10 concorrenti scelti dagli autori per dare una scossa alle dinamiche del programma. Il nome fatto, però, non è piaciuto al popolo del web, che ha prontamente commentato in maniera negativa la scelta del vippone in questione, ma di chi stiamo parlando?

Di Filippo Nardi! Secondo quanto rivelato da Riccardo Signoretti su Instagram, infatti, Filippo Nardi è uno dei nuovi concorrenti del GF Vip, ma perché il pubblico della rete si è rivoltato contro questa scelta?

Filippo Nardi nuovo concorrente del GF Vip: l’annuncio di Signoretti

Filippo Nardi, secondo quanto rivelato dal direttore di Nuovo, è uno dei nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip, ma il popolo della rete, in particolar modo quello di Instagram, non ha reagito affatto bene di fronte alla notizia trapelata sul web in quanto è stufa di rivedere sempre gli stessi concorrenti abitare la casa più spiata d’Italia.

Così come non aveva apprezzato l’idea di rivedere Giulia Salemi e Stefano Bettarini, anche se quest’ultimo è stato squalificato poco dopo il suo ingresso a causa di una bestemmia, in quanto avevano già preso parte al programma, facendo proprio l’edizione dedicata ai personaggi del piccolo schermo con Ilary Blasi.

Filippo Nardi è nel cast del Grande Fratello Vip e il web ha prontamente stroncato la scelta della produzione. Il suo nome, infatti, ancora una volta ha dato vita a numerose polemiche dopo le sue dichiarazioni in merito al periodo difficile vissuto durante il lockdown che ancora oggi fanno parlare il popolo del web.

Al momento però questa notizia non è ancora stata confermata dalla produzione del GF Vip, ma è pur vero che Riccardo Signoretti ha sempre fornito notizie o scoop che si sono rivelate essere vere.