Alex Di Giorgio è il nuovo concorrente del GF Vip? Signorini ha lanciato alcuni indizi che sembrano confermare la sua presenza nel cast.

Il GF Vip, non è di certo un mistero, non terminerà durante i primi giorni di dicembre come era stato annunciato inizialmente, ma proseguirà fino a febbraio. Per questo motivo, Alfonso Signorini ha annunciato l’ingresso di nuovi concorrenti, per permettere al gioco di poter andare avanti viste le numerose puntate aggiunge ed anche perché alcuni concorrenti non si sono mostrati favorevoli a voler proseguire per così tanto tempo la loro permanenza nella casa.

Tra questi c’è Elisabetta Gregoraci, che ha confermato di voler abbandonare il programma, mentre tra quelli che restano c’è Tommaso Zorzi ed è proprio su di lui che il padrone di casa, in collegamento con il GF Vip Party, ha rivelato ci saranno non poche sorprese. Il conduttore ha svelato che presto nella casa entrerà un nuovo concorrente, su cui l’influencer aveva messo gli occhi qualche tempo fa. Il web ha subito pensato si trattasse di Alex Di Giorgio, famoso nuotatore dichiaratamente omosessuale, ma vediamo cosa ha dichiarato nel dettaglio Signorini.

“Io insieme agli autori abbiamo previsto un potenziale, non vi dico fidanzato perché è comunque una parola grossa, ragazzo che possa attirare le attenzioni di Tommaso Zorzi” ha esordito il conduttore. “Vi anticipo soltanto che in passato lui gli aveva messo gli occhi addosso, ma quest’ultimo non l’avrebbe preso minimamente in considerazione“ ha aggiunto Alfonso senza peli sulla lingua, aumentando ancora di più la curiosità dei telespettatori. “Sicuramente quando questo ragazzo entrerà nella casa, varcando la famosa soglia rossa, a Tommaso verrà un colpo” ha commento in maniera ironica, per poi svelare qualche indizio su questo concorrente. Indizio che farebbe pensare si tratti proprio del nuotatore citato poco fa.

“Vi dico anche qualche piccola anticipazione. Lui è uno sportivo, ma non nel senso che ama praticare lo sport come altri concorrenti, ma che lo pratica proprio a livello agonistico” ha svelato in anteprima. “Non ha nemmeno mai nascosto la sua omosessualità” ha aggiunto.

Alex, proprio come rivelato da Signorini, è uno sportivo ed è dichiaratamente gay e sul suo profilo Instagram non è difficile imbattersi nei like di Tommaso Zorzi. E’ dunque Alex Di Giorgio il concorrente che farà innamorare Tommaso Zorzi al GF Vip?

Alfonso Signorini sui nuovi ingressi al GF Vip: “Sarà un secondo cast”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ALEX (@alex__digiorgio)

Alfonso Signorini, prima di intervenire al GF Vip Party, era intervenuto in collegamento con Casa Chi svelando ulteriori dettagli sui concorrenti che da qui a poco entreranno nella casa più spiata d’Italia, definendolo quasi un secondo cast visto che saranno ben 10 i vipponi a fare il loro ingresso nel programma. Prima di dilungarsi, però, ha voluto anche commentare come hanno reagito i concorrenti nello scoprire che il programma terminerà a febbraio e a non a dicembre come precedentemente stabilito.

“Per loro sono giorni piuttosto complicati, visto la batosta che gli ho dato durante la diretta” ha commentato a brucia pelo il conduttore, confermando che le reazioni dei concorrenti non sono state positive. “Sicuramente le mamme sono quelle che sono maggiormente combattute, visto che l’8 febbraio non è vicinissima come data. Però ci ho tenuto a spiegare che fuori dalla casa non c’è tutta questa grande vita, non devono rinunciare a chissà che cosa, a parte gli affetti ovviamente” ha proseguito il conduttore, sperando che la maggior parte di loro possa proseguire il proprio percorso al Grande Fratello Vip.

“Tommaso è uno dei più determinati a proseguire. Lui è un trascinatore, non fa altro che creare dinamiche all’interno della casa, mentre vedo molto di più Francesco Oppini in crisi perché inizia a sentire la mancanza della sua fidanzata, ma penso che Zorzi possa convincerlo a restare. E’ successo tutto così velocemente, devono ancora avere il tempo di riuscire ad elaborare il tutto” ha ammesso. Oltre a Tommaso ,tra l’altro, anche Andrea Zelletta è determinato a restare, ma ad una condiziona sola, tanto da avanzare una bizzarra richiesta alla produzione.

“Per quanto riguarda i nuovi concorrenti, invece, non posso dirvi chi entrerà perché verrei messo in croce dagli autori, ma posso svelarsi che si tratta di un vero e proprio secondo cast“ ha spiegato, sottolineando il consistente numero di nuovi vipponi pronti a mettersi in gioco nella casa più spiata d’Italia. “Abbiamo scelto 5 uomini e donne, ma non entreranno tutti insieme, ma verranno scaglionati nel giro di qualche settimane a partire dagli inizi di dicembre“ ha rivelato, garantendo che non manca dunque molto all’ingresso dei nuovi concorrenti. “Arrivano da mondi completamente diversi tra loro. Qualcuno viene dalla suggestione di Temptation Island, altri dal mondo dello sport, chi dall’intrattenimento della tv e chi dai social. Insomma, un po’ come il primo cast che ha abitato la casa a partire da settembre” ha confidato Alfonso Signorini sul cast del GF Vip.

“Sono degli ingressi davvero molto particolari. Alcuni, tra loro, si conoscono molto bene e si odiano. Si troveranno nella casa con qualcuno che non sopportano proprio, dei nemici giuri, e sapete sicuramente meglio di me che queste dinamiche funzionano e non poco” ha aggiunto. “Avrei voluto che tra questi ci fosse Giada De Blanck, ma lei non vuole fare televisione“ ha ammesso senza troppi giri di parole, commentando anche la sorpresa fatta a Patrizia. “Lei ci tiene molto al suo attuale lavoro, è diventata una manager di successo e si occupa di gestire una squadra di pallacanestro, lo fa a livello nazionale gestendo tutti atleti” ha spiegato. “Gliel’ho proposto, ma non vuole. Lei è un personaggio meraviglioso e quando è approdata nella casa ha saputo riportare quella freschezza che c’era da Chiambretti qualche anno fa” ha aggiunto per poi passare alle due nemiche amatissime di quest’edizione: Giulia Salemi e Elisabetta Gregoraci, tra l’altro quest’ultima è stata smascherata da un suo amico.

“Quando si sono beccate per la prima volta al GF Vip si sono salutate normalmente, ma sapevo che dietro tutto questo c’era una bomba che prima o poi sarebbe esplosa” ha ammesso. “Elisabetta ha cacciato Giulia Salemi dalla Sardegna“ ha poi sganciato la bomba. “Poi ha messo la palla al centro, ricostruendo tutto e Giulia ha fatto un goal clamoroso, non vedevo l’ora di vederle alle prese così” ha concluso soddisfatto Alfonso Signorini.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

Il GF Vip, nonostante vada in onda dagli inizi settembre e continuerà fino a febbraio, sembra avere ancora molte cose da raccontare e il pubblico non vede l’ora di conoscerle tutte.