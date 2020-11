Volete preparare a casa una focaccia croccante fuori ma con un impasto morbido? Non vi resta che scoprire quale è il segreto che la rende perfetta.

Desiderate preparare una focaccia croccante fuori ma morbida dentro? Non è semplice prepararla a casa, spesso si commettono degli errori non solo durante la fase di preparazione ma anche durante la cottura in forno.

Talvolta la fretta e il poco tempo ci fa ricadere in errori “banali” che si possono evitare tranquillamente.

Seguire passo passo la ricetta è fondamentale rispettando l’ordine degli ingredienti e non solo rispettando anche i tempi di cottura e di lievitazione.

Infatti talvolta il risultato ottenuto è ben lontano dalle nostre aspettative.



Come preparare una focaccia perfetta: consigli da seguire

Quando si inizia a preparare la focaccia è importante ricordarsi che non è la pizza, quindi sono due preparazioni differenti. Come tale gli ingredienti e la preparazione è completamente diversa.

E’ importante non farsi trovare trovare impreparate soprattutto se vi piace stupire al vostra famiglia, preparando per il week end una bella focaccia da condire come volete. Infatti potete sbizzarrirvi come volete provate a condire con pomodori, affettati, formaggi, patate e non solo, davvero libero sfogo alla fantasia. Avete mai provato la focaccia ripiena? Va be non vi resta che concentrarvi e scoprire come poter realizzare a casa la focaccia morbida dentro e croccante fuori.

Partiamo dicendo che la fase di preparazione è fondamentale per un risultato perfetto e impeccabile.

-Ingredienti: quelli base per preparare l’impasto alla perfezione sono: acqua, farina, olio, lievito e sale. Tutti il resto non vi interessa perchè riguardano il condimento che avviene alla fine. Quindi non confondete gli ingredienti base per la lavorazione con quelli per il condimento. Come per la maggior parte delle preparazioni in cucina è necessario rispettare l’ordine degli ingredienti durante la preparazione. Il sale è un ingrediente indispensabile per la preparazione della focaccia, aiuta la lievitazione, ma va messo al momento giusto, in caso contrario blocca la lievitazione. Infatti il consiglio è di mettere il sale in acqua e scioglierlo bene, poi si unisce il tutto alla farina. In questo modo si creerà un impasto perfetto alto e soprattutto morbido.

-Idratazione: per preparare l’impasto è necessaria l’acqua che dona idratazione all’impasto la proporzione deve essere sempre rispettata. Ad esempio per un chilo di farina occorrono circa 550-600 ml di acqua. Sicuramente più sarà idratato l’impasto tanto più morbido risulterà la focaccia.

-Lievitazione: il lievito è importante, ma per lievitare bene l’impasto i lieviti devono attivarsi, la temperatura dell’acqua deve essere ottimale. Non solo anche la quantità non va mai sbagliata. Spesso si commettono errori. Più poco lievito metterete nell’impasto più lenta sarà la lievitazione e sicuramente la focaccia sarà più buona e soffice, mantenendo la morbidezza a lungo.

Certo che la quantità di lievito dipende molto da quale usate, perchè in commercio ce ne sono diversi. In media per un chilo di farina occorrono:

2 g di lievito di birra fresco

7 g di lievito di birra secco

Ma se utilizzate la pasta madre solida occorre una quantità maggiore come 220 g. Il lievito va sciolto in acqua, ma fate attenzione alla temperatura, l’acqua non deve essere ne fredda e ne troppo calda perchè non si attiveranno i lieviti. Acqua tiepida è ideale.

Dopo la preparazione dell’impasto è importante che questo possa lievitare in un ambiente adatto, dove il binomio tempo/temperatura venga rispettato. C’è chi per tradizione tramandata dalle nonne, avvolge la ciotola contenete il panetto in una coperta di lana. Di solito si fa in inverno, ma in estate che le temperature sono più alte non è necessario. In media la temperatura per garantire una buona lievitazione è di 34°.

Un consiglio per una lievitazione perfetta è far lievitare l’impasto per un’ora 60 minuti, poi impastate nuovamente e lasciate lievitare per mezz’ora. Evitate che il panetto sia esposto a correnti d’aria per evitare che non possa crescere bene, gli sbalzi termici non facilitano la lievitazione.

-Olio: quale è il migliore? Solido o liquido? L’olio incide tantissimo sulla morbidezza della focaccia se si vuole morbida allora fate attenzione. Si preferisce l‘olio extravergine d’oliva, ma ci sono alcune ricette “tradizionali” che prevedono lo strutto come grasso. Sicuramente un olio di qualità è scontato per un risultato finale perfetto. L’olio si mette due volte durante, dopo aver messo l’acqua e dopo la preparazione dell’impasto, si unge il panetto che viene fatto lievitare. L’olio poi entra in gioco anche quando si condisce la focaccia, quindi fate una buona scelta in termini di qualità.

-Cottura: la focaccia a differenza della pizza non si deve cuocere a temperature alte, bastano 240 °C fino così da garantire una superficie croccante. In cottura è fondamentale ungere la teglia così otterrete anche il fondo croccante. L’interno sarà così morbido e gustoso.

-Buchi: quando mettete sulla teglia l’impasto non dovete dimenticare di condire con l’olio extra vergine e fare i buchi con i polpastrelli così da garantire una focaccia morbida.

Non vi resta che allacciare il grembiule e preparare una buonissima focaccia perfetta per rallegrare tutta la famiglia!

