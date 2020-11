Cena del McDonald’s fatta in casa: panini, patatine e altri sfizi

Avete voglia di mangiare per cena un invitante hamburger del McDonald’s ma preferite prepararlo a casa? Ecco un menù completo casalingo in stile fast food.

Vi è presa una voglia improvvisa di McDonald’s ma non volete uscire di casa? Ecco un menù completamente fatto in casa in pieno stile fast food ma molto più sano e leggero visto che sarete voi stessi a scegliere gli ingredienti.

Il Big Mac è il vostro panino preferito o vi piace di più il McChicken? Siete fan dei McNuggets e patatine? Non vi resta che scegliere perché qui potrete scoprire le ricette e i segreti per preparare tutte queste delizie in casa, selezionando voi stessi i prodotti per prepararli.

Con questa cena accontenterete tutta la famiglia, e se avete dei bambini saranno felicissimi di poter mangiare come al McDonald’s. Con un po’ di fantasia potrete anche ricreare per i piccoli la scatolina di cartone dell’Happy Meal. Insomma potrete sbizzarrirvi come meglio credete. Pronti? Partiamo!

Menù completo come al McDonald’s

La cena del McDonald’s ha sempre il suo perché. Hamburger, panini, crocchette di pollo, patatine e gelati piacciono a grandi e piccini e non è un caso se questa catena di ristoranti sia diffusa in maniera capillare in tutto il mondo.

E allora eccovi un menù completo in pieno stile fast food da preparare in casa. Partiamo con la ricetta del classico Big Mac, cavallo di battaglia della nota catena statunitense, ma fatto homemade. Proseguiamo con il McChicken, il classico panino a base di pollo, e per chi avesse ancora fame un bel Crispy McBacon.

E ancora scopriamo, soprattutto per i più piccoli che li adorano, come preparare i Chicken McNuggets e le patatine buone come quelle del McDonald’s.

Per chiudere in bellezza vi daremo anche la ricetta del gelato targato McDonald’s: il McFlurry ma in questo caso fatto in casa.

Partiremo però dalle basi, chi vorrà potrà anche realizzare i panini homemade. E per questi basterà seguire il tutorial qui sotto.

Big Mac Homemade: ecco l’ingrediente segreto

Tutti sanno che la bontà del Big Mac sta proprio nella salsa. Ma qual è l’ingrediente segreto per farla? Scopriamolo subito grazie al video qui sotto. Per preparare la maionese potrete anche seguire la nostra ricetta light.

McChicken: un classico apprezzato da grandi e piccini

Alzi la mano chi non ha mai mangiato un McChicken? Si tratta di uno di quei panini iconici della nota catena di fast food che tanto piace a grandi e bambini. Per preparare la cotoletta di pollo potrete scegliere voi stessi il pollo dal vostro macellaio di fiducia ed essere certi di quello che andrete a preparare. Scopriamo subito la ricetta nel video qui sotto.

Crispy McBacon: per chi avesse ancora voglia di un panino

Un altro protagonista del McDonald’s è il Crispy McBacon. Il noto panino arricchito dal bacon o pancetta. Ma quali sono i passaggi per prepararlo buono come al fast food? Il segreto è anche qui nella salsa. Ma non solo, ci sono diversi trucchetti per realizzarlo buono e succulento come quello originale. Scopriamolo insieme nel video qui sotto.

Chicken McNuggets: il piatto preferito dei bambini

E ora non ci resta che scoprire come preparare i Chicken Mc Nuggets i bocconcini di pollo croccanti che tanto piacciono ai bambini. Ecco la ricetta per farli buoni come quelli del McDonald’s ma direttamente a casa propria.

Patatine del McDonald’s: buone come al ristorante

E dopo tutti questi panini e i nuggets di pollo potevano mancare le patatine? Ebbene no. Anche perché, come le crocchette di pollo, le patatine esercitano sempre un certo fascino sui più piccoli che ne vanno davvero matti. Se vuoi scoprire i segreti per prepararle ecco il video che fa per te.

Dessert: la ricetta del gelato McFlurry

Concludiamo quindi la nostra cena con un dessert sempre homemade: il gelato McFlurry fatto in casa. Scopri subito la ricetta nel video qui sotto.

Siete soddisfatti della cena McDonadls homemade? E voi quale panino scegliete?