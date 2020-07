Un recente studio ha confermato come tra tutti gli oli disponibili, l’extra vergine d’oliva sia, di fatto, il migliore.

Che l’olio d’oliva sia un toccasana per la salute è ormai risaputo. Sempre più studi, infatti, hanno dimostrato come il consumo di olio extra vergine d’oliva sia così ricco di proprietà da essere un valido aiuto per l’intero organismo.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Olio extra vergine d’oliva, è ufficiale: è un farmaco

A supportare questa consapevolezza è giunta una nuova ricerca svolta dall’Harvard Medical School che ha paragonato i vari oli tra loro, (in particolare l’olio di cocco e quello d’oliva) per concludere che tra tutti, il migliore è in assoluto quello extra vergine d’oliva. Un alimento così sano e potente che basta una quantità minima per fare la differenza.

Perché l’olio extra vergine d’oliva è il migliore tra tutti

Di recente, diversi studi hanno preso in analisi l’olio extra vergine d’oliva ed i suoi effetti. Un lavoro pubblicato sul Journal of American College of Cardiology emerge, ad esempio, ha reso noto come l’uso di quest’olio al posto di margarina, maionese o burro sia meno rischioso per il cuore. Il suo consumo, sarebbe addirittura utile per ridurre il rischio di andare incontro a patologie cardiache e tutto con solo mezzo cucchiaio al giorno.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Olio extra vergine d’oliva come rimedio naturale: ecco perché

L’olio extra vergine d’oliva, ancor meglio se spremuto a freddo, è quindi il condimento re della cucina, nonché quello che tutti dovrebbero usare per rendere i piatti più buoni ma sopratutto più salutari.

Ma quali sono esattamente i benefici tanto decantati di quest’olio? In realtà ce ne sono così tanti da poterne parlare per giorni. I più noti e importanti però sono questi:

È ricco di antiossidanti

Sostiene il sistema immunitario

È ricco di polifenoli

Fa bene al cervello

Stimola la digestione

Rende la pelle più luminosa ed elastica

È un antidolorifico naturale

Nelle diete, aiuta a restare in forma

Dona un maggior senso di sazietà

Rallenta il deterioramento mentale

Aiuta a regolare gli zuccheri nel sangue

Contribuisce ad abbassare la pressione

È un toccasana per il cuore

Disinfiamma l’organismo

È un lassativo naturale

Protegge la mucosa dello stomaco

Previene la formazione delle rughe

Allevia dermatiti e problemi della pelle

Contrasta l’insorgere di malattie tumorali

Nei bambini promuove la formazione delle ossa

Previene l’osteoporosi

Contribuisce ad abbassare i livelli di colesterolo cattivo

Contrasta l’insorgere di malattie cardiache ed ictus

Rende i capelli più lucenti

Un alimento che chiunque dovrebbe inserire nella propria alimentazione e che rende la vita più sana senza troppi sforzi. Le sue proprietà sono così tante che non ha particolari controindicazioni in nessun caso.

Ovviamente, però, vista la quantità di grassi presenti (seppur buoni) è giusto consumarlo senza esagerare in modo da evitare di prendere peso per le tante calorie che contiene.