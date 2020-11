Jane Fonda, 82 anni bellissima e radiosa, i segreti della sua eterna giovinezza

Jane Fonda, icona del cinema, oggi ha 82 anni ed è radiosa e molto bella. Quali sono i segreti dietro la sua eterna giovinezza?

Non è la prima attrice che vanta questo potere magico di fermare il tempo, Sofia Loren per esempio ha il suo stesso dono. L’icona del cinema Jane Fonda ha una leggendaria bellezza e la conserva ancora da ottuagenaria. Come fa a rimanere così in forma?

Jane Fonda, 80enne ma eternamente giovane

Quando la guardi non puoi fare a meno di chiedertelo: “Come fa ad essere ancora così bella ed informa?” Forse penserai che con il suo capitale ed il suo chirurgo invecchieresti anche tu così bene. In realtà l’attrice rivela che il vero segreto di bellezza è quello di venire a patti con le rughe e di impedire all’età che avanza di vivere la vita con serenità. Intervistata da Telegraph ha svelato tutti i suoi segreti della sua eterna giovinezza.

Se vuoi sapere come si fa ad invecchiare meravigliosamente lei ha la risposta. 82 anni, gli uomini si voltano ancora per guardarla. Corpo esile e snello, tonicità non indifferente e una certa radiosità contraddistinguono Jane Fonda. Amante del fitness negli anni ’80 è vitale anche a 80 anni, la sua forma fisica e la sua bellezza ed energia non l’hanno mai abbandonata.

Non possiede un segreto, ma ne possiede tanti ma quello che secondo lei conta di più è vivere delle passioni della sua vita, avere una mente sempre aperta e giovane a dispetto dell’età.

Per la star, è fondamentale il movimento, muoversi ogni giorno impedisce al corpo di atrofizzarsi e contrasta gli acciacchi dell’età. Ovviamente l’attività fisica va adattata all’età, l’importante è non mollare mai.

“Non corro, cammino. Non scio, pratico sci di fondo “, dice, aggiungendo che: “La cosa più importante è continuare a muoversi, rimanere attivi. Questo è quello che faccio e questo è quello che mi mantiene forte “.

Questa è la filosofia di vita, consente di investire nella forza delle ossa che sono le prime ad abbandonare il corpo negli anni, avere ossa sane consente di tenersi sulle proprie gambe anche a 80 anni. A tal fine sceglie di alimentarsi correttamente:

“Mangio cibi sani e freschi con un minimo di carne rossa. A basso contenuto di carboidrati, ma io mangio carboidrati. Mangio molta frutta fresca, verdura, pesce, pollo “, dice.

Inoltre Jane dice di credere e praticare molta meditazione, ogni giorno.

A vederla radiosa e a pensare alla sua notorietà e ai suoi successi non si pensa mai che anche le celebrità possano aver avuti momenti sfortunati. In realtà l’attrice ha subito operazioni all’anca, alle ginocchia e persino alla schiena: “Sono metà metal e metà bionica “. afferma ridendo, eppure non si è mai lasciata abbattere, ha sempre guardato al bicchiere come se fosse mezzo pieno e ha sempre elevato il suo spirito meditando: “Medito da 45 minuti a un’ora ogni giorno. Mi mantiene calma e con i piedi per terra “, dice.

La meditazione è la chiave di uno spirito positivo in qualsiasi circostanza e la tiene viva nonostante gli anni che passano.

L’attrice frequenta persone più giovani, cercando di stare al passo con la loro energia e fornisce preziosi consigli riguardo l’importanza di restare al passo coi tempi: “Cerca di essere intenzionale sul modo in cui viviamo, resta interessato, resta curioso, presta attenzione ai giovani, coltiva i giovani amici”, dice lei stessa.

Le lunghe passeggiate quotidiane di Jane e il sonno ristoratore completano il quadro della sua vita. Jane è una seguace della passeggiata quotidiana. Inoltre, dormire bene è stata la sua arma vincente per avere un peso forma, pelle radiosa e poche rughe. Lo yoga serale completa la giornata della diva.

L’attrice non nega di essersi fatta qualche ritocchino chirurgico, ma a 80 anni dice di non averne più bisogno perché ora finalmente si accetta, accetta la sua età senza cercare di voler essere perfetta.