Temptation Island: dopo la fine della storia con il suo storico fidanzato, avvenuta durante l’ultimo falò di confronto di quest’edizione, lei sembrerebbe aver trovato di nuovo l’amore!

L’ultima edizione di Temptation Island andata in onda, che ha collezionato veri e propri ascolti record, è stata senza dubbio ricca di colpi di scena. Basti pensare, ad esempio, alla coppia formata da Jassica Mascheroni e Alessandro Autera. Il loro percorso è iniziato in maniera piuttosto tranquilla, fin quando entrambi non hanno deciso di cedere alle tentazioni dei single del programma e tra lei e Davide Basolo, noto al pubblico del piccolo schermo per essere stato anche L’Alchimista di Uomini e Donne, ci stava perfino scappando il bacio.

I due, durante il falò di confronto, hanno deciso di dirsi addio e di separare le loro rispettive strade, ma sembrerebbe che lei abbia già trovato un nuovo amore. In quanto ha ammesso di aver iniziato a sentire qualcuno, ma di chi si tratta?

Jessica Mascheroni, nuovo amore dopo Temptation Island: lei svela tutto

Jessica Mascheroni, dopo la fine dell’esperienza all’Isola delle tentazioni, ha deciso di rispondere alle curiosità degli utenti della rete su Instagram. Tra questi qualcuno le ha chiesto se dopo la fine della storia con Alessandro Autera, su cui ha svelato un retroscena dopo il programma, abbia iniziato a sentire qualcuno. La fidanzata non si è di certo tirata indietro, affermando, come potete vedere nel video che trovate in fondo all’articolo, di aver iniziato a sentire qualcuno, ma chi sarà mai il fortunato?

Jessica, almeno per il momento, ha preferito non fare il nome del ragazzo in questione. Molto probabilmente, visto che ha da poco concluso una relazione per lei importante, vuole prendersi i giusti tempi prima di ufficializzare il tutto. Gli utenti della rete, però, sospettano si tratti di Davide Basolo, il corteggiatore che durante il corso dell’esperienza a Temptation Island, ha catturato la sua attenzione ma che una volta finito le riprese dello show aveva messo un paletto tra loro. Consigliandole, vista la recente conclusione della sua relazione, di prendersi un po’ di tempo per se stessa.

Nonostante il suo consiglio, di recente i due sono stati beccati insieme e gli utenti della rete hanno subito ipotizzato che lei abbia già tratto le sue conclusioni e che sia pronta ad iniziare una conoscenza con l’ex corteggiatore del Trono Classico di Uomini e Donne, ma sarà realmente così o i due sono soltanto due buoni amici e Jessica ha spostato le sue attenzioni verso qualcun altro?

Purtroppo, almeno per il momento, è impossibile saperlo. Non ci resta dunque che attendere che questa conoscenza prosegua per il verso giusto e qualora diventerà qualcosa di più importante siamo sicuri che sarà Jessica stessa a condividerlo con i suoi fedeli sostenitori. Soltanto così potremmo sapere se è Davide Basolo di Temptation Island ad aver conquistato di nuovo il suo cuore o meno.