Tina Cipollari e Kikò Nalli dopo il divorzio sono ancora innamorati? L’ex di lui, Ambra Lombardo, sgancia la bomba e rivela ogni cosa su di loro.

Tina Cipollari, la storica opinionista di Uomini e Donne, da qualche anno ha ufficializzato la fine del suo matrimonio con l’hairstylist Kikò Nalli. I due, nonostante il loro matrimonio non sia proseguito come inizialmente speravano, sono rimasti in ottimi rapporti per il bene dei loro figli e hanno perfino voltato pagina. Lei da qualche tempo è impegnata con l’imprenditore Vincenzo Ferrara e lui è stato legato ad Ambra Lombardo.

Il loro amore, come gli utenti della rete più attenti ricorderanno bene, è nato sotto l’occhio vigile delle telecamere del Grande Fratello di Barbara d’Urso, l’edizione dedicata ai personaggi comuni, ma dopo qualche mese hanno deciso di troncare la loro relazione. Lei, intervistata dal settimanale Di Più, ha parlato della fine della loro storia d’amore, lanciando una vera e propria bomba su Tina Cipollari e Kikò Nalli.

Ambra Lombardo, ex di Kikò Nalli svela: “Ancora coinvolto da Tina Cipollari”

Ambra Lombardo, durante il corso dell’intervista, è bene precisare, ha speso soltanto belle parole nei confronti del suo ex fidanzato, rivelando però che secondo lei è ancora emotivamente legato alla sua ex moglie, Tina Cipollari

“Kikò è un uomo molto buono“ ha subito precisato l’ex concorrente di Barbara d’Urso, precisando che non prova alcun tipo di rancore nei confronti del suo ex. “Posso dire tante cose belle di lui” ha poi aggiunto. “Il mio ex è tanto innamorato dei suoi figli e forse, in fondo in fondo, ancora emotivamente coinvolto dalla sua ex moglie“ ha poi dichiarato, sganciando la bomba nel mondo della cronaca rosa e riaccendendo le speranze del pubblico del piccolo schermo che ancora sognano di rivederli ancora insieme.

“Se è ancora innamorato di Tina Cipollari? Bisognerebbe chiederlo a lui” ha poi proseguito, rivelando un inedito retroscena riguardante quella che è stata la sua storia d’amore con lui. “Però ogni volta che parlavamo della fine del suo matrimonio lui si intristiva“ ha ammesso durante il corso dell’intervista. “Era come se, tra le righe, mi dicesse che lui e Tina avrebbero dovuto concedersi una seconda possibilità prima di separarsi” ha poi concluso, parlando per la prima volta del matrimonio vissuto dal suo ex prima di incontrarla nella casa più spiata d’Italia.

Tina Cipollari e Kikò Nalli torneranno insieme? Nonostante le recenti dichiarazioni di Ambra Lombardo pare una probabilità assai difficile, visto che entrambi hanno definitivamente voltato pagina e l’opinionista è legata ormai da tempo all’imprenditore Vincenzo Ferrara.