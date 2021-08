Rosalinda Cannavò, fidanzata di Andrea Zenga, è stata insultata da un hater su Instagram, ma la sua reazione è stata davvero epica.

Rosalinda Cannavò, dopo la fine dell’esperienza al Grande Fratello Vip, è diventata uno dei personaggi più amati dal popolo della rete. Purtroppo questo oltre ad una grande visibilità, comporta al tempo stesso anche numerosi critiche, spesso ingiuste, motivate. O del tutto assurde e senza alcun senso.

E’ il caso di oggi, dove l’attrice delle fiction Ares è stata criticata da un hater. L’utente in questione, nei commenti su Instagram, forse incosciente che la Cannavò potesse leggere il tutto, ha affermato senza troppi giri di parole che essendo Andrea Zenga, il fidanzato di lei, un ragazzo con un fisico scolpito, fa notare le rotondità della Cannavò. Quando in realtà la Cannavò sfoggia un fisico più che perfetto e nel caso non fosse in forma, è bene specificare, non ci sarebbe niente di male al riguardo.

Rosalinda Cannavò ha letto tutto ed ha messo a tacere l’hater, dandogli un’importante lezione di vita. Ecco il loro botta e risposta.

Rosalinda Cannavò da una lezione di vita al suo hater: il botta e risposta su Instagram

L’hater di Adua Del Vesco ha commentato senza troppi giri di parole uno scatto pubblicato da lei su Instagram, incurante che dall’altra parte ci sia una persona vera e propria con dei sentimenti, e non un robot pronto ad incassare ogni possibile critica o cattiveria gratuita:

“Certo che Adua Del Vesco vicino a quel fisicato di Zenga è proprio grassa“ ha scritto l’utente in questione, sperando forse di non essere notato ma l’attrice ha letto tutto e ha scelto di replicare nelle sue Instagram Stories.

“Guarda, meglio ‘grassa’ come mi definisci tu” ha scritto Adua Del Vesco su Instagram, che di recente aveva confidato ai suoi fedeli sostenitori di vivere un periodo no. “Che cafona/e e ineducata/o come te” ha aggiunto, mettendo i puntini sulle I. “Viva le mie rotondità e quelle di tutte le donne. Tiè!” ha poi concluso, dando un’importante lezione di vita all’hater in questione, che forse, tra i tanti commenti che l’attrice riceve ogni giorno sui social, pensava di farla franca invece così non è stato.

Rosalinda Cannavò non sfigura al fianco di Andrea Zenga e lui, non molto tempo fa, ha dichiarato che non gli interessa ricevere complimenti da persone che invece denigrano la sua compagna. “Se offendi la mia donna” aveva replicato lui. “Stai offendendo anche me” aveva aggiunto. “Quindi non mi interessa”.