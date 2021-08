Hai dei nei sul viso che non ti piacciono proprio? Coprili così con il make up giusto!

Odi i tuoi nei sul viso e non sai come nasconderli? Tranquilla, un buon make up può aiutarti molto. Ecco come coprirli in 6 fantastiche mosse!

Avere un viso liscio e senza imperfezioni è il desiderio di tutte noi! Purtroppo la pelle cambia. Quasi sempre, dopo i trent’anni, si manifestano i primi segni del tempo; parliamo delle cosiddette rughe d’espressione, che si concentrano soprattutto nella zona del contorno occhi e dei solchi naso labiali.

Ma le rughe non sono l’unico problema; tipiche dell’invecchiamento della pelle sono anche le odiatissime macchie marroni o color nocciola, che compaiono su viso, collo e mani. Sono causate dall’esposizione cronica ai raggi solari.

Nella categoria degli inestetismi della pelle rientrano anche i nei! Sono delle escrescenze che, di solito, presentano un colore nero, marrone, viola oppure rosato. A volte hanno una forma piatta e altre, invece, sono più in rilievo.

Si possono avere nei in ogni parte del corpo; a volte sono considerati persino belli e sexy. In molti casi, però, sono davvero brutti da vedere, antiestetici, soprattutto quando si trovano sul viso.

Dei nei troppo scuri, pronunciati e con forme irregolari possono creare disagio. Ma mai disperare! Ci sono tante piccole astuzie che aiutano a renderli quasi invisibili! Ecco come avere un risultato pazzesco in poco tempo!

Nei sul viso: 6 astuzie di make up per nasconderli subito!

I nei, detti anche nevi, possono assumere nel tempo forme e dimensioni diverse. Questo significa che andrebbero sempre controllati periodicamente. I nei sul viso sono quelli che, in assoluto, danno più fastidio perché sono sempre in primo piano.

Quando non è possibile asportarli, si può provare a nasconderli facendo un buon make up. Se anche tu hai dei nei sul viso troppo evidenti, ecco quali sono i passi da seguire per coprirli!

Usa i correttori. Ce ne sono di diverse qualità e colori e ti aiuteranno a rendere invisibili i tuoi nei. Ti dimenticherai quasi di averne! Per nascondere i nei marroni o, comunque, molto scuri, devi applicare sulla zona prima un correttore arancione e, poi, coprirlo con un altro di colore beige. Se il tuo neo sul volto è rosato, allora usa prima un correttore giallo e, poi, un altro di colore beige. Prova con la base trucco, in alternativa all’utilizzo dei correttori. Dopo averla fatta a dovere, applica un po’ di cipria e un po’ di polvere in talco sulla zona del neo. Con questo trucchetto risulterà subito più attenuato! Se vuoi nascondere tutti i nei del viso tranne uno, perché lo consideri bello e sexy, allora devi procedere in questo modo. Per prima cosa, fai la tua base trucco abituale. Poi, prendi un bastoncino di cotone, bagnalo con un po’ di acqua, e premilo sul neo che vuoi rendere più visibile. Et voilà… li avrai nascosti tutti tranne uno, cioè il tuo preferito! Se il neo da nascondere si trova su una parte del corpo più complicata, allora devi usare le polveri minerali in sostituzione del trucco liquido. Il fissaggio sarà migliore e, di conseguenza, manterrai il neo camuffato più a lungo! Prova con una crema depigmentante, che ti aiuterà a ridurre notevolmente il colore di uno o più nei che hai sul viso. Ovviamente, prima di utilizzare questo prodotto, consulta il tuo dermatologo di fiducia, per escludere eventuali danni alla pelle. Non pretendere l’impossibile, perché non riuscirai mai ad eliminare del tutto i nei con il make up. Certamente saranno molto meno visibili e non è poco! Ricorda di fare, periodicamente, la mappatura dei nei, sia come prevenzione sia nel caso in cui noti segni di alterazione nel colore e nella forma.

Se hai uno o più nei sul volto che non ti piacciono proprio e ti fanno sentire insicura, ora sai quali sono le astuzie di make up per camuffarli bene. Il risultato finale ti lascerà di stucco, fidati di noi!