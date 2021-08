Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono i protagonisti di una ‘foto scandalo’, ma gli utenti del web non ci stanno e mettono i puntini sulle I.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si stanno godendo qualche giorno di relax al mare, dopo essere stati molto impegnati con le rispettive carriere. Come facilmente immaginabile, essendo tra i personaggi del momento, data la loro recente esperienza al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, che dovrebbe tornare sul piccolo schermo a partire dai primi di settembre, sono tra i vipponi preferiti dai paparazzi che vogliono immortalarli in foto che mostrano ciò che sui social non si vede.

La coppia, quindi, è stata fotografata mentre si scambiava qualche coccola in spiaggia e dell’episodio ne hanno anche parlato a Radio Norba. I commenti però fatti dagli speaker di fronte a le foto della vacanza di Giulia e Pierpaolo hanno indignato il popolo della rete, in quanto si è parlato di immagini scandalose che addirittura i bambini non dovrebbero vedere, ma sarà realmente così o i conduttori radiofonici hanno un po’ esagerato con i loro giudizi?

Web in rivolta contro Radio Norba: l’ingiusta critica a Giulia Salemi

Le foto rubate a Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli mostrano semplicemente due ragazzi intenti a scambiarsi qualche coccola mentre sono comodamente sdraiati su un lettino in spiaggia. Nulla di particolarmente compromettente o di cui sconsigliare la visione ad un pubblico di minore. In particolar modo, come potete sentire dal video pubblicato in fondo a questo articolo, i conduttori dello show radiofonico fanno riferimento anche al lato B di Giulia, che di recente ha ricevuto un messaggio inaspettato, affermando di non voler mandare in onda simili immagini.

LEGGI ANCHE –> Giulia Salemi lascia senza parole Pierpaolo Pretelli: “Mi hai fatto piangere”

Peccato però che dalle paparazzate di cui si è discusso, non si vede alcun lato B della Salemi, ma ecco che cosa hanno dichiarato i conduttori radiofonici durante la messa in onda del loro programma: “No, vabbè. Sono immagini che non vorremmo mai vedere e che spero che i bambini non stiano vedendo. E dai non ci inquadrare il Lato B di quella tipa“.

Queste parole hanno indignato i fedeli sostenitori di Giulia e Pierpaolo, in quanto dalle foto in questione, che trovate sempre in fondo a questo articolo, non trapela nulla di scandaloso. Ne tantomeno si vedono le forme della bella modella di origini persiane.

LEGGI ANCHE –> Le trecce da guerriera di Giulia Salemi: ecco come si fanno e quando portarle

ecco il video raga ho registrato in tempo #prelemi pic.twitter.com/whVceifiT3 — (@drinkthiscola) August 1, 2021

Almeno per il momento i diretti interessati non hanno ancora commentato l’episodio in questione, ma siamo sicuri che non mancheranno le reazioni di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli su quanto accaduto.