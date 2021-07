By

Gemma Galgani è stata affossata dopo Uomini e Donne: la famosa opinionista non gliele ha di certo mandate a dire.

Gemma Galgani è entrata senza dubbio nella storia di Uomini e Donne. In quanto mai nessun protagonista del dating show di Maria De Filippi era rimasta per così tanto tempo all’interno del programma a cercare l’amore. Basti pensare, infatti, che la dama di Torino ha fatto il suo ingresso negli studi Elios oltre 10 anni fa, ma purtroppo non è ancora riuscita a trovare l’altra metà della mela.

Questo le ha permesso, data la grossa esposizione mediatica, di poter entrare nel cuore di milioni di italiani, mentre altri sono stanchi di seguire il suo percorso e vorrebbero vedere volti nuovi all’interno del programma. Dello stesso parere è anche Karina Cascella, che ha preso parte al programma per diversi anni nel ruolo di opinionista, che crede che dopo questa lunga permanenza in tv sia meglio cercare l’anima gemella altrove.

Karina Cascella boccia Gemma Galgani a Uomini e Donne: le sue parole

Karina Cascella non le ha di certo mandate a dire e sul suo profilo Instagram, rispondendo alle curiosità dei suoi fedeli sostenitori, ha rivelato che cosa pensa di Gemma Galgani a Uomini e Donne.

“Forse sarebbe ora che stesse a casa sua“ ha esordito Karina schietta come soltanto lei sa essere. “Per carità, mi sta anche simpatica delle volte” ha poi precisato. “Però dopo 10 anni ragazzi, e forse anche di più, potrà mai ancora cercare un uomo in tv?” ha chiesto in maniera retorica, focalizzandosi sulla lunga permanenza della dama di Torino negli studi Elios di Roma. “Va bene tutto, ma mi sembra un po’ esagerato“ ha poi concluso, trovando un certo consenso da parte degli utenti della rete, anche se alcuni continuano a sostenere la presenza di Gemma all’interno del programma di punta del pomeriggio di canale 5.

Karina Cascella su Gemma non si è di certo risparmiata e anche se il suo pensiero sembrerebbe essere condiviso dagli utenti della rete, la dama farà ugualmente parte del programma durante la prossima stagione.