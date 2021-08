Giulia De Lellis è incinta? Il gossip è stata spopolando in rete. Così come il triste annuncio, del tutto inaspettato, di Mara Venier.

Giulia De Lellis, secondo quanto rivelato dal settimanale Nuovo, starebbe pensando di mettere su famiglia con il suo compagno Carlo Beretta. I due, secondo quanto degli amici vicini avrebbero raccontato alla nota rivista dedicata al gossip, starebbero progettando di avere un bebè, ma sarà vero? L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, almeno per il momento, non ha ancora commentato o smentito la notizia che la riguarda, ma sicuramente qualora decidesse di diventare mamma sarà lei stessa a parlarne con i suoi fedeli sostenitori.

Le notizia del giorno, ovviamente, non finiscono di certo qui. Guarda il video completo, che trovi in fondo all’articolo, con tutte le notizie e i gossip del giorno.

Da Giulia De Lellis a Uomini e Donne: tutte le news e i gossip del 9 agosto

Da Giulia De Lellis passiamo a Uomini e Donne. O meglio ad una coppia nata all’interno del programma. Stiamo parlando di Cristian e Tara. I due qualche tempo fa hanno annunciato la fine del loro matrimonio, ma secondi recenti indizi apparsi su Instagram sembrerebbe che i due abbiano voluto provare a dare una nuova chance al loro amore, ma sarà realmente così?

Chi non ha dubbi invece è Valentina Nulli, ex protagonista di Temptation Island, ha rotto il silenzio su Tommaso Eletti. Affermando di aver sentito la madre di lui dopo la fine del programma, ma come avrà reagito di fronte al tradimento in diretta di suo figlio? C’è poi Vera Gemma, che su Instagram ha voluto fare chiarezza in merito ad un commento che ha ricevuto da parte di Antonella Elia. Commento che ha scatenato l’ira del web.

Per ultima, ma non per importanza, c’è Mara Venier che ha fatto un annuncio che ha letteralmente spezzato il cuore del suo fedele pubblico, rivelando qualcosa che non si aspettavano minimamente.