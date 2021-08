Veronica Gentili è una conduttrice televisiva. Scopriamo tutto quel che c’è da sapere sulla sua carriera e sulla vita privata.

Veronica gentili è una conduttrice del talk show di Rete 4 “Controcorrente” nonché una giornalista pubblicista con un passato nel mondo dello spettacolo.

Ma chi è davvero? E come è cambiata davvero la sua carriera nel corso degli anni? Conosciamola meglio, scavando un po’ nel suo passato per scoprire cosa ama e come ha cambiato per sempre la sua vita.

Nome: Veronica Gentili

Data di nascita: 9 Luglio 1982

Luogo di nascita: Roma

Età: 39

Altezza: 170 cm

Peso: 60 kg

Segno zodiacale: Cancro

Professione: giornalista pubblicista

Titolo di studio: Diploma all’accademia naziona d’arte drammatica

Account social: Instagram @tveronicagentili

Sito web: /

Veronica Gentili, ancor prima di essere una giornalista pubblicista, si è fatta conoscere e apprezzare nel mondo dello spettacolo. Appassionata alla recitazione ha infatti iniziato a studiare alla giovanissima età di 4 anni.

Dopo il diploma conseguito all’Accademia d’arte drammatica nel 2006, si è infatti data al cinema, a teatro e allo spettacolo.

La sua carriera di attrice è però nata neo 1999 nel film di Gabriele Muccino “Come nessuno mai”. Alle tante attività svolte, Veronica ha aggiunto anche quella di stesura per alcune sceneggiature teatrali.

Veronica Gentili e il passato che ha cambiato la sua vita

La Gentili, seppur appassionata di cinema e teatro ha sempre avuto anche altri interessi. Nel 2015 è così diventata una giornalista pubblicista iniziando a rivestire ruoli diversi e lavorando come conduttrice per la tv.

A renderla maggiormente nota al grande pubblico è stata la partecipazione al programma Piazza pulita su La 7 nel 2013 e al quale sono ovviamente seguiti altri lavori come la scrittura per il Fatto Quotidiano e la presenza a diversi talk show tra i quali ricordiamo La Gabbia e Coffee Break.

Il 2018 la vede fare un passo avanti, diventando co-conduttrice del programma Stasera Italia su Ret 4 e, sempre per la stessa emittente a Stasera Italia Weekend. Programmi a cui si sono poi aggiunti anche Stasera Italia Estate e Stasera Italia News.

Il lavoro come attrice, ormai parte del passato (almeno per adesso) ha quindi lasciato sempre più spazio a quello di conduttrice e giornalista. Cosa che viene evidenziata maggiormente dal premio Sulmona, appunto per il giornalismo, ottenuto nel 2020.

Tra le altre cose, Veronica ha anche scritto un libro.

La Gentili, però, non ha chiuso del tutto le porte alla sua carriera da attrice ed in più di un’occasione ha ammesso che davanti ad una parte interessante sia per la tv che per il teatro potrebbe decidere anche di accettare.

L’inizio difficile a Controcorrente

L’esordio per Controcorrente non è stato semplice, mettendo però subito in chiaro le sue doti di conduttrice, il sangue freddo e la capacità di trovare sempre la risposta pronta. Proprio nel suo debutto si è infatti trovata a scontrarsi con le parole dure del dottor Galli alle quali ha saputo però ribattere con prontezza di spirito.

Una qualità che come lei stessa ha successivamente ammesso, proviene da anni e anni di lavoro come attrice. Un passato che quindi l’ha seguita nel suo presente, aiutandola a tracciare al meglio la strada verso il futuro.

Veronica Gentili e la sua vita privata

Spigliatissima nel suo lavoro, Veronica Gentili preferisce mantenere un certo riserbo riguardo la sua vita privata della quale, quindi, non si sa molto.

L’unica notizia emersa è quella di un suo coinvolgimento sentimentale con uno sceneggiatore di nome Massimo.

Veronica gentile oggi

Oggi, Veronica continua a lavorare come conduttrice di Controcorrente. Ma i suoi impegni per il prossimo futuro sono già stati decisi. A partire da Settembre, infatti condurrà “Buoni o cattivi” su Italia 1. Un programma fatto di interviste e reportage che andrà in onda in prima serata. Inoltre è molto presente sul suo account Instagram