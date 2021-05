Gli outfit monocromatici sono una delle tendenze di stagione più sfoggiate in tv. Anche Veronica Gentili, conduttrice di “Stasera Italia Week-end” su Rete 4, si è mostrata più volte con tailleur colorati. Oggi prendiamo spunto dall’ultimo look, il tailleur fucsia visto domenica 9 maggio.

La giornalista Veronica Gentili, sia sul suo profilo Instagram che in televisione, predilige look professionali e comunque sempre eleganti anche nella sua vita privata. Per copiare il suo ultimo outfit, il tailleur fucsia indossato a “Stasera Italia Week-end“, basta scegliere tra questi splendidi marchi e seguire poche dritte di stile.

L’outfit del vip da copiare è il tailleur fucsia di Veronica Gentili

Se un intero look rosa vi spaventa, non temete, potrebbe bastare un blazer colorato da abbinare ad un paio di jeans skinny oppure semplicemente completare il tutto con top e décolleté neri che creino il giusto contrasto (come in effetti ha fatto Veronica nella puntata di domenica sera). Il blazer semi aderente di iBlues, brand nato nel 1975 da Marella, costa 219 euro, non è troppo aderente e si chiude con un solo bottone. Realizzato in gabardina stretch e fibre ricavate da foreste salvaguardate, ha il collo con rever e tasche a battente. Ci sono anche i pantaloni coordinati leggermente larghi alla caviglia e li trovate sul sito ufficiale.

La proposta di Imperial è di un rosa un po’ diverso ed ha una giacca coordinata doppiopetto. Il pantalone slim con fascia smoking in vita con chiusura asimmetrica, ha due tasche laterali a filo e si chiude stretto sulla caviglia. Costa 61 euro.

Patrizia Pepe con la giacca a due bottoni (scontata a 213 euro) in crêpe di raso opaco con taglio aderente è la scelta migliore se avete un corpo snello e slanciato. Soprattutto i pantaloni infatti sottolineeranno ogni eccesso di grasso perché particolarmente attillati e con spacchetto finale – come quelli visti su Ilary Blasi in una puntata dell’Isola dei Famosi.

Di seta e con spalle leggermente imbottite, la giacca di Revolve costa 140 euro ed è la più casual di quelle selezionate oggi. Forse la migliore da portare con un abito bianco o con jeans slim fit ma anche shorts in tinta sarebbero perfetti. Il pantalone costa 96 euro, si chiude con cerniera laterale ed ha una banda in vita elasticizzata con nodo staccabile.

Come prima cosa deve piacervi il colore fucsia, una volta appurato ciò allora forza, scegliete il vostro tailleur preferito ed agite sempre seguendo il vostro stile, “of course”.

