Non inizieremo questo articolo dicendo “T’appartengo ed io ci tengo” (ops). Copiamo insieme il look di Ambra Angiolini: ecco i suggerimenti per ricreare il suo stile elegantissimo.

Noi ci abbiamo provato a non iniziare questo pezzo senza mettere in mezzo, immediatamente, la hit più famosa di Ambra.

Purtroppo, come avete già potuto notare, abbiamo miseramente fallito.

Il motivo è solo uno: chi scrive ha, per Ambra, una passione che sconfina (quasi) nello stalking. Tra i tanti motivi (a parte le hit di successo, i programmi ed il fatto che rappresenta la cattiva ragazza che avremmo tanto voluto essere), c’è anche e soprattutto il suo stile.

Ecco tutti i consigli per copiarlo!

Ambra Angiolini: com’è lo stile della famosissima attrice?

Ma qual è lo stile di Ambra Angiolini?

Per tutti quelli che non la seguono sui social o durante gli eventi pubblici a cui partecipa, sarà una sorpresa scoprire che lo stile di Ambra non è assolutamente eccessivo o particolarissimo.

Ambra, infatti, veste con un’eleganza senza tempo, fatta di pezzi classici ed iconici (un vero e proprio armadio fatto di statement piece).

I suoi look sono sempre curati e colpiscono proprio per il sapiente uso di elementi classici abbinati una tantum a quelli eccessivi.

Insomma, è una vera e propria regina dello stile!

Come fare, però, per copiare i suoi look? Ambra indossa spesso completi monocolore (qui ti abbiamo spiegato come fare a realizzare look monocromo) e non disdegna capi maschili declinati in maniera femminile

(Ehi: noi te lo avevamo detto in tempi non sospetti che il tailleur femminile sarebbe stato una hit, anche più di T’appartengo!)

Per costruire il suo armadio, quindi, Ambra si appoggia a capi importanti, che ripropone spesso.

Tra tutti c’è un bellissimo trench lungo (qui trovi le alternative per copiare quello di Belen… che è praticamente lo stesso) o il completo giacca e pantalone.

Nelle ultime foto su Instagram, Ambra sfoggia un tailleur rosa pastello in tinta con la chitarra: per fortuna che, quando abbiamo parlato dello stile di Filippa Lagerback, ti abbiamo consigliato un tailleur praticamente simile!

Per mettere mano direttamente nell’armadio di Ambra, quindi, abbiamo deciso di ispirarci a due suoi look e ricrearli (o quantomeno provarci).

Pronta a diventare esattamente (speriamo) come lei?

Visualizza questo post su Instagram

Elegante come Ambra: ecco l’abito in pizzo bianco (per le tue serate estive)

In un’intervista a Verissimo nella quale Ambra ha presentato il suo libro InFame, la famosissima attrice ha decisamente proposto un look elegante e semplice, particolarissimo ma anche facile da realizzare.

Con un abito di Marco De Vincenzo, una cinta di pelle bianca ed un paio di scarpe con plateau in oro glitterato.

(Ehm, forse quest’ultimo elemento è decisamente particolare).

L’abito di Marco de Vincenzo puoi trovarlo su Yoox, cliccando qui.

Visto il costo (non propriamente per le tasche di tutti), abbiamo pensato di proporti un’alternativa.

L’abito che vedi qui è di Pieces e puoi acquistarlo su Zalando cliccando su questo link.

Il capo è in cotone, con le maniche corte e traforate, perfetto per l’estate: per renderlo “unico” come ha fatto Ambra, ti basterà aggiungere una cintura in vita ed usare qualche accessorio particolare.

Ambra ha scelto le scarpe ma tu potresti addirittura provare una borsa rossa: qui trovi le migliori.

Le scarpe, invece, sono di Even&Odd e puoi acquistarle qui sempre sul sito di Zalando.

Si tratta di un decolleté particolare, dorato e con laccetto intorno alla caviglia.

Noi lo troviamo favolose e con l’abito bianco sono semplicemente perfette!

Chic ed alla moda come Ambra Angiolini: ecco come copiare il suo look

Visualizza questo post su Instagram

Per un look da tutti i giorni, invece, abbiamo deciso di prendere ispirazione da un outfit di Ambra fatto da gilet, pantaloni e décolleté.

Ambra, infatti, indossa spesso capi monocromo e senza marca, privi di scritte o fantasie: insomma, è veramente molto rigorosa nei suoi look (ma sempre elegantissima!).

Il look che vedi in questa foto è facilmente replicabile, ultra-chic e puoi riutilizzare i capi in tantissime altre occasioni!

Partiamo dai pantaloni color vinaccia: noi ti proponiamo un paio di Vero Moda che puoi acquistare cliccando qui sul sito di Zalando.

Oltre alla t-shirt bianca (che dovresti sempre avere nell’armadio), puoi usare anche questo smanicato a fantasia di Mango.

Lo trovi sempre sul sito di Zalando, cliccando qui.

In un attimo avrai un outfit particolare, unico e veramente molto chic: proprio come Ambra!