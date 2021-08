Rosalinda Cannavò non si trattiene e rivela tutto: “Non ce la facevo più”

Rosalinda Cannavò, in compagnia di Andrea Zenga, ha ammesso tutto sui social, facendo un’inedita confessione agli utenti del web.

Tempo di vacanze per Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga. La coppia, dopo intensi impegni lavorativi, ha deciso di godersi qualche giornata di relax al mare, pronti a scaricare lo stress quotidiano. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, nelle sue Instagram Stories, non ha potuto fare a meno di condividere questo momento con i suoi fedeli sostenitori. Rivelando loro che Andrea si è comportato un po’ come un bambino capriccioso. In quanto, secondo quanto rivelato dalla Cannavò e confermato poi anche da Andrea stesso, “non gli stava bene niente”.

Nonostante ciò però Rosalinda si è goduta la giornata al mare, rivelando agli utenti della rete di averne sentito profondamente la mancanza in questi giorni a Milano. In quanto stava diventando intollerabile trascorrendo queste belle giornate d’estate nel caos cittadino del capoluogo lombardo.

Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò in vacanza. Lei svela: “Ero intollerante”

Rosalinda Cannavò, dopo di tutto, è siciliana doc, una delle regioni più belle del nostro paese che può vantare delle spiagge da far invidia a paradisi caraibici. Per questo motivo non poteva resistere un solo giorno in più nell’affollata e caotica Milano e un giorno al mare le serviva per scaricare la tensione accumulata. Anche se Andrea Zenga non sembrerebbe aver apprezzato più di tanto la giornata in spiaggia.

“Non gli stava bene niente” ha confidato l’attrice ai suoi fedeli sostenitori. “Dal lettino al caldo” ha aggiunto senza troppi giri di parole. “Per questo siamo andati via” ha poi spiegato. “Ma è stata una bella giornata, ci voleva. Ne avevo proprio bisogno, sentivo la mancanza“ ha aggiunto.

“A Milano io non ce la facevo più“ ha poi ripreso il discorso Adua Del Vesco, che di recente non le ha mandate a dire agli haters del web. “Ero diventata intollerante“ ha poi concluso, mostrando anche alcuni scatti di quella che tutto sommato è stata una bellissima giornata al mare trascorsa in compagnia di quello sembrerebbe essere l’uomo della sua vita.

Andrea e Rosalinda, dopo la fine dell’esperienza nella casa del GF Vip, non si sono separati per un solo istante e giorno dopo giorno stanno costruendo le fondamenta di quella che è una bellissima storia d’amore. Storia che fa sognare migliaia di fan che non li hanno mai abbandonati da dopo la fine del loro percorso all’interno del reality show di canale 5 che, salvo imprevisti, dovrebbe tornare con un’edizione nuova di zecca durante i primi giorni di settembre.

Rosalinda Cannavò su Instagram ha voluto condividere con i suoi fedeli sostenitori anche il suo vissuto quotidiano con Andrea Zenga e loro non possono che apprezzare questa sua spontaneità.