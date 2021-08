Belen Rodriguez e Antonino: tutto deciso, la scelta dopo la nascita di Luna

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese: la coppia, dopo la nascita di Luna Marì, ha deciso il proprio futuro? L’indizio social scatena i fans.

Un anno fa iniziava la favola d’amore di Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. Dopo aver sofferto per la fine del matrimonio con Stefano De Martino, la showgirl argentina, dodici mesi fa, apriva nuovamente le porte del suo cuore all’amore. L’incontro con Antonino Spinalbese ha cambiato totalmente la vita di Belen che, oggi, è riuscita a formare con Spinalbese una famiglia diventando così mamma per la seconda volta.

Otto anni dopo la nascita di Santiago, frutto del suo amore con Stefano De Martino, Belen ha provato nuovamente le emozioni della gravidanza ed oggi è mamma della piccola Luna Marì, nata il 12 luglio.

Con Antonino ha così festeggiato il primo anno d’amore con una cena romantica e, sui social, è spuntato un indizio che svela quello che potrebbe essere il futuro sentimentale di Antonino e Belen.

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese: il matrimonio nel futuro della coppia?

Innamorati e felici, Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese si sposeranno? A scatenare i rumors intorno al futuro della showgirl argentina e del compagno è l’anello che Belen sfoggia alla mano.La showgirl, nella foto che vedete qui in alto, mette bene in mostra l’anello. La foto, inoltre, è accompagnata da una didascalia che alimenta i rumors. “Pronta per te e per me”, scrive la showgirl argentina.

Con Antonino, Belen ha ritrovato la voglia di credere nell’amore. Con il compagno, la figlia Luna Marì e Santiago che si divide trascorrendo i weekend anche con papà Stefano De Martino, Belen sta trascorrendo l’estate in Italia, in particolare presso l’Isola di Albarella dove si sta rilassando concedendo anche delle passeggiate in bicicletta.

Dopo la fine del matrimonio con Stefano De Martino, Belen si sposerà nuovamente? L’amore con Antonino, già coronato dalla nascita di Luna Marì, sarà coronato anche dai fiori d’arancio? Ai posteri l’ardua sentenza. Nel frattempo, Belen si gode la felicità.