Anticipazioni Beautiful: il ritorno di Sheila e una donna misteriosa

Anticipazioni Beautiful, il grande ritorno che tutti aspettavano è arrivato, Sheila è tornata ma non è lei la donna misteriosa.

Beautiful, una delle soap più longeve della storia della TV. Approdata in Italia la soap è trasmessa dal 4 giugno 1990, prima su Rai 2 e in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5. Sempre nel 1994 fu brevemente trasmessa anche in prima serata da Rete 4.

Sullo sfondo dell’ambiente dell’alta moda di Los Angeles si svolgono le vicende della famiglia Forrester e della loro azienda, dove amore ed intrighi trovano terreno fertile. Beautiful dunque va in onda da 30 anni sulle nostre reti per la bellezza di 8547 puntate.

Beautiful anticipazioni, Sheila ritorna ma non è come sembra: ecco cosa succede

La notizia del ritorno della regina aveva impressionato tutti, tenendo con il fiato sul collo tutti i fan della soap opera, in particolare in America. Infatti facendo riferimento nello specifico alle puntate americane di Beautiful il pubblico sarebbe stato “raggirato” con successo da autori e produttori della soap, visto che la misteriosa donna annunciata dalle anticipazioni non è stata l’ex moglie di Eric Forrester (che negli Stati Uniti arriverà in video solo a partire dal 9 agosto) ma un’altra signora del passato.

Con Taylor Hayes impegnata a fare la missionaria con una dedizione tale da non riuscire a presentarsi a Los Angeles neanche quando la figlia si sposa ed è diventata mamma per la seconda volta, e con la nonna e la gemella morte e le zie all’estero, Steffy ha potuto contare almeno su una consanguinea femminile alle sue nozze con John Finnegan: la prozia Pamela Douglas!

Se i lettori avessero guardato attentamente il promo diffuso dall’emittente CBS per le puntate del matrimonio, avrebbero potuto cogliere in un breve frammento una donna bionda di spalle tra gli invitati, riconoscendo in lei la figura di Alley Mills, che dal 2006 interpreta la sorella di Stephanie Forrester.

Pam, in realtà, non ha mai goduto di una vera e propria uscita di scena: semplicemente ha smesso di apparire nella soap e tutti la immaginavamo ancora nel suo ruolo di segretaria esecutiva alla Forrester Creations, visto che anche il suo Charlie Weber ha invece continuato, sia pur raramente, ad apparire sugli schermi.

Sebbene dai dialoghi, per ora, non sia stato ben chiarito cosa ne fosse stato di Pam, tutti sono sembrati sorpresi che sia riuscita a partecipare alla cerimonia dietro breve preavviso ed è apparso chiaro che la Douglas non avesse avuto ancora modo di conoscere lo sposo, Finn, di persona. Insomma, Pam vive ormai lontano da Los Angeles! Non è chiaro se e quando ne sapremo di più e se, soprattutto, il personaggio di Pam tornerà ora a comparire con regolarità sulla scena o se la sua sia solo una partecipazione “guest”.

L’assenza prolungata, molto probabilmente, è stata motivata anche dalle vicende personali della sua interprete: ad inizio 2020 è venuto a mancare il marito di Alley Mills, l’attore e doppiatore Orson Bean, che gli spettatori italiani ricorderanno soprattutto per il ruolo di Roy Bender nella serie tv Desperate Housewives. A 91 anni, l’interprete è stato vittima di un pirata della strada che lo ha investito.