Beautiful anticipazioni, chi va e chi viene: addii dolorosi, fan sconvolti

Tutte le anticipazioni di Beautiful, ecco cosa succederà nelle nuove puntate della soap americana: importanti addii in arrivo

Beautiful, una delle soap più longeve della storia della TV. Approdata in Italia la soap è trasmessa dal 4 giugno 1990, prima su Rai 2 e in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5. Sempre nel 1994 fu brevemente trasmessa anche in prima serata da Rete 4.

Sullo sfondo dell’ambiente dell’alta moda di Los Angeles si svolgono le vicende della famiglia Forrester e della loro azienda, dove amore ed intrighi trovano terreno fertile. Beautiful dunque va in onda da 30 anni sulle nostre reti per la bellezza di 8547 puntate.

Anticipazione Beautiful, ecco i possibili addii della soap americana del 2021

Nuove ipotesi su possibili abbandoni e addi nella soap opera più longeva della storia della Tv, infatti sembrerebbe che qualcun’altro dovrà lasciare Los Angeles dopo Sally e Zoe. Ma chi sarà?

Come ormai siamo abituati da qualche decennio, la soap opera americana non cambia spesso i protagonisti al centro della scena, tanto che le storie si mescolano sempre tra gli stessi personaggi e creano nuove dinamiche. Basti pensare ai continui problemi amorosi di Brooke, Ridge, Bill e Katie. Ogni tanto capita che qualcuno subentri nella trama, come è capitato con l’arrivo di Shauna. Ma succede raramente.

Oltre loro, anche Liam, Steffy e Hope sono sempre legati tra loro. Ora si è inserito Finn, che sta per sposare la giovane Forrester. Intanto, hanno abbandonato di recente la scena sia Sally che Zoe. Chi altro, entro la fine del 2021, potrebbe lasciare la soap? Secondo quanto si legge su SoapDirt, potrebbero affrontare una strada difficile Quinn, Carter e Shauna.

Questi personaggi stanno attualmente affrontando le conseguenze delle loro azioni. Prima tra tutti, la Fuller. Tradisce Eric lasciandosi trasportare dalla passione con Carter. Quinn viene cacciata di casa e dalla Forrester Creations, ma continua a tenere in piedi la sua relazione con l’avvocato, sempre in segreto. Carter, invece, riesce ad avere da Eric una seconda possibilità.

Infatti, continua a lavorare per la nota azienda di moda e mente a tutti, continuando a vedersi con Quinn. I due si stanno innamorando l’uno dell’altra e i Forrester lo scopriranno molto presto. Carter riesce a salvare la linea di gioielli della Fuller, ma presto entrambi potrebbero ritrovarsi definitivamente fuori dall’azienda.

Questo fa pensare che nelle prossime puntate americane di Beautiful, il pubblico potrebbe assistere ad altre uscite di scena. A loro si unirebbe Shauna. Ma se da un lato qualcuno va via, per altri versi c’è qualcuno di nuovo che potrebbe arrivare.

Ciò che è già noto è che ormai certo l’arrivo dei genitori del dottor John Finnegan “Finn”, ovvero Jack Finnegan (Ted King) e Li Finnegan (Naomi Matsuda). I due potrebbero mescolare le carte in tavola e travolgere le dinamiche in atto.

Questo fa pensare che nelle prossime puntate americane di Beautiful, il pubblico potrebbe assistere ad altre uscite di scena. A loro si unirebbe Shauna. Non si parla solo di volti che vanno via, ma anche di quelli che ne arriveranno. È ormai certo l’arrivo dei genitori del dottor John Finnegan “Finn”, ovvero Jack Finnegan (Ted King) e Li Finnegan (Naomi Matsuda).

Inoltre bisogna ricordare che i telespettatori italiani devono ancora assistere all’entrata in scena di Paris Buckingham, la sorella minore di Zoe. Intanto, il pubblico americano spera che torni al centro della scena Sheila Carter. Non solo, si potrebbe assistere al ritorno di Taylor Hayes, che in effetti deve ancora conoscere il suo terzo nipotino, Hayes.

Dunque, potrebbero esserci dei cambiamenti nel cast della soap opera. Non resta che attendere per scoprire cosa accadrà nelle prossime puntate. Indubbiamente, al centro della trama attualmente in onda in America continueranno a esserci Quinn e Carter. Oltre loro, il matrimonio di Steffy e Finn regalerà nuovi entusiasmanti colpi di scena.