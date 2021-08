By

Scopriamo qualcosa in più su Karen, la fidanzata di Rovazzi. Il cantante e la bellissima youtuber ranno raggiunto il loro primo dolce traguardo in piena pandemia. Ecco quale!

Fabio Rovazzi e Carmen Rebecca Casiraghi sono una delle coppie vip più belle. Classe 1994, originaria di Verona, la bellissima influencer coltiva da tempo la passione per il web e il videomaking. Per questo motivo ha aperto un canale Youtube con il suo nome d’arte, ovvero Kokeshi.

I primi successi sul web di Karen risalgono al 2016. In questo periodo la 27enne si trasferisce a Roma e inizia a farsi notare pubblicando delle recensioni sulle sigarette elettroniche.

I suoi commenti sono talmente precisi e graffianti che non passano inosservati. Nel 2017, infatti, viene scelta come giudice per il reality “Svapo Battle” dedicato proprio alle sigarette elettroniche.

Viso angelico, fisico scolpito, tatuaggi in bella vista e grinta da vendere, Karen è seguitissima sui social. Su Instagram ha più di 500mila follower. Con loro, ama condividere scatti del suo quotidiano. E non mancano quelli con il suo compagno!

Karen e Rovazzi fanno coppia fissa dal 2019. I due condividono la passione per la musica. La Casiraghi, infatti, è anche una deejay. Negli ambienti del gossip più agguerrito si mormora che abbia fatto perdere la testa a Fedez, prima di Chiara Ferragni.

La coppia faceva parte dell’agenzia fondata da Fedez e J-Ax. Ne sono usciti, dopo che si sono interrotti i rapporti tra Fedez e Rovazzi. I due sono stati molto amici e si sa poco sulle reali motivazioni alla base della rottura. Entrambi sono stati molto diplomatici. Rovazzi ha sempre detto che, semplicemente, hanno preso strade diverse.

Ma scopriamo ora qual è l’importante e tenero traguardo raggiunto da Karen e Rovazzi.

Rovazzi e Karen: un anno d’amore in piena pandemia

L’anno scorso, in piena pandemia, Karen Rebecca Casiraghi e Fabio Rovazzi hanno festeggiato il primo anno d’amore. Un traguardo non di poco conto se si pensa a quanti rapporti sentimentali si sono interrotti per le difficoltà legate all’emergenza sanitaria. Loro due invece hanno resistito, consolidando ancora di più il rapporto.

Il 6 maggio 2020 la coppia ha festeggiato il primo anniversario. Una tappa importante, condivisa anche con i follower di Instagram. “Chi avrebbe mai pensato di dover festeggiare un anniversario durante una pandemia mondiale? Eppure eccoci qua.

Un anno” – così si legge nel post pubblicato da Karen.

LEGGI ANCHE –> Fedez spiega il perché della rottura con J-Ax e Rovazzi

La youtuber è al settimo cielo per la sua relazione che procede a gonfie vele. Le sue parole sono proprio quelle che ogni innamorato vorrebbe sentirsi dire. “Abbiamo affrontato mesi frenetici insieme – continua Karen – abbiamo visto mille cose e vissuto mille vite in soli 365 giorni. Eppure sento di doverti conoscere ancora, e ancora, e ancora, perché ogni volta scopro lati di te che mi sorprendono, e ogni volta scopro un po’ meglio anche me stessa”.

Il post è lunghissimo. E’ una promessa d’amore rinnovata guardando al futuro. Però colpisce la stilettata di Karen a tutti quelli che, almeno all’inizio, hanno criticato la sua storia d’amore con il cantante.

Al riguardo si legge: “Siamo passati attraverso mille problemi e mille critiche con la paura che potessero rovinarci, ci siamo sentiti dire “tanto non durerà”, ed ora ci sentiamo ripetere “è solo per soldi”, ma siamo ancora qua ed ogni giorno siamo sempre più innamorati e sempre più forti”.

“Un amore così lo auguro a tutti”. E’ questa la frase di Karen che forse colpisce più di tutte. Un sentimento forte, sicuramente ricambiato. Ricorderete forse di quando Fabio Rovazzi scese in campo per difenderla dagli attacchi degli haters, che si erano scatenati all’inizio della loro storia d’amore.

Viva l’amore sempre e comunque nonostante le difficoltà, Covid-19 incluso! Insomma Karen e Fabio sono un bell’esempio da seguire per tutti gli innamorati.