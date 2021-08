Il trucco labbra rosso magenta può essere un’alternativa interessante per le donne che amano sfoggiare labbra colorate e definite senza limitarsi a sfumature di rosso più classiche e già viste.

Un buon esempio di come indossare il rosso magenta sulle labbra arriva da Adriana Spink, che recentemente ha realizzato un trucco perfetto per cerimonie o altri eventi formali. Un trucco elegante però non impone certo di rinunciare al colore, e in particolare ai colori accesi e molto definiti che sono andati tanto di moda negli ultimi mesi.

In particolare, Adriana Spink ha mostrato come sia possibile osare accostamenti cromatici “spericolati” senza rinunciare a un trucco classico ed elegantissimo da ogni punto di vista.

Ecco qualche dritta per copiarlo e per adattarlo perfettamente al nostro incarnato!

Make up colorato con labbra rosso magenta: gli abbinamenti perfetti

Prima di parlare degli abbinamenti migliori con questo tipo di colore per le labbra, è bene definire il rosso magenta. Anche se fa parte di diritto della grande famiglia dei rossi, questo colore ha molto in comune con il viola e con il fuxia, ai quali si avvicina a seconda delle sfumature che si scelgono.

Per il suo trucco labbra Adriana Spink ha scelto un magenta simile al fuxia ma molto scuro, che rende le labbra definite e appariscenti senza sfociare nel classico stile anni ’80 che è tornato di moda quest’estate, ma che di certo non è adatto a tutte le occasioni e a tutte le età.

Si tratta di un colore ideale per chi ha la pelle scura o abbronzata, ed è davvero una scelta perfetta per le donne dalla pelle olivastra che hanno sempre un po’ di difficoltà nell’indovinare la giusta sfumatura di colore dei prodotti di make up (per esempio, scegliere il blush perfetto per la pelle olivastra è un’arte raffinata).

Il magenta sta molto bene anche alle ragazze con i capelli castani e la pelle chiara, le tipiche donne inverno.

I toni scuri dei capelli servono infatti a “compensare” l’intensità del colore delle labbra, evitando che l’insieme pelle/occhi/capelli risulti troppo chiaro e slavato rispetto al colore acceso delle labbra.

Kate Perry è un esempio perfetto del tipo di donna con la pelle chiara che può indossare il rossetto magenta senza timore di sbagliare, poiché (esattamente come le donne dalla pelle olivastra) il sottotono della sua pelle è freddo.

Potrebbe sembrare strano, perché siamo abituate a pensare ai rossi come a colori caldi, ma il rosso magenta contiene una certa quantità di blu, che lo fa “virare” verso il viola, quindi è un colore che contiene tonalità fredde e che si abbina a meraviglia alla pelle delle donne dal sottotono freddo.

Make up occhi con labbra magenta

I make up artist di tutto il mondo continuano a ripetere che quando si sceglie un colore acceso per le labbra si dovrebbe optare per un colore neutro sugli occhi e viceversa. Il concetto di base è che per ottenere un trucco viso elegante e non pacchiano si dovrebbe attirare l’attenzione dell’osservatore su uno solo dei punti focali del viso, cioè sugli occhi o sulle labbra, mai su entrambi contemporaneamente.

Considerando però che nel make up (come nell’arte) le regole sono fatte per essere infrante, Adriana Spink ha deciso di cavalcare l’onda arancione che ha impazzato nel make up di quest’estate facendo innamorare le donne di tutto il mondo.

Anche se l’abbinamento potrebbe risultare azzardato (e diciamocelo, in effetti lo è!) il risultato su Adriana è assolutamente meraviglioso.

L’influencer ha scelto un make up sfumato con un’intensa nota di arancione glitterato sull’interno degli occhi e un marrone nell’angolo esterno per dare profondità allo sguardo.

Per illuminare l’angolo più buio del viso (cioè l’angolo tra l’occhio e il naso) ha continuato a osare, scegliendo un punto luce color glicine che ha dato al trucco occhi un aspetto ancora più originale e sorprendente.

Avendo rinunciato all’eyeliner, Adriana ha puntato tutto su ciglia lunghissime e impeccabili. Per chi non ha la fortuna di avere ciglia così lunghe e molto curve il trucco consiste nell’affidarsi alle miracolose ciglia finte magnetiche che si applicano in un istante e che non danneggiano le ciglia vere a causa dell’utilizzo di adesivi chimici.

E per quanto riguarda la base trucco? Trattandosi di un trucco estivo sarà fondamentale creare una base trucco luminosa e leggera, che mantenga visibili anche le piccole lentiggini che il sole estivo ci regala. Dal momento che con il caldo i cosmetici che applichiamo tendono a sciogliersi a causa del sudore, sarà fondamentale non solo realizzare una base impeccabile, ma anche utilizzare i prodotti giusti per una base trucco estiva.