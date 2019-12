Fedez spiega il perché della rottura con J-Ax e Rovazzi

Fedez, ha finalmente svelato i motivi che lo hanno portato a chiudere i rapporti con J-Ax e Rovazzi.

È un periodo di rivelazioni importanti per Fedez che dopo aver parlato a tutti del rischio di soffrire di sclerosi multipla, ha deciso di svelare cosa si cela dietro la rottura con i suoi amici e colleghi J-Ax e Fabio Rovazzi. Intervistato dal programma “La confessione” il rapper ha quindi detto la sua, parlando della delusione provata in un momento di estrema fragilità, nel quale si è trovato solo e così in crisi da perdere di vista le persone importanti, finendo con il trascurare persino la moglie Chiara Ferragni.

Fedez parla a cuore aperto della fine dell’amicizia con Rovazzi e J-Ax

È stata sicuramente un’intervista ricca di rivelazioni quella di Fedez che, dopo aver parlato della possibile sclerosi multipla che lo ha portato a vedere la vita in modo diverso, ha deciso di rivelare il perché della fine dell’amicizia con J-Ax e Rovazzi.

Una rottura che molti ricorderanno essere stata al centro del gossip per diversi mesi e tutto per la scelta delle parti coinvolte di non rivelare nulla in proposito, tanto che si parlava addirittura di una clausola milonaria alla base del loro silenzio. Scelta che Fedez sembra aver mutato, arrivando a parlarne anche in modo piuttosto dettagliato.

Così, il rapper ha spiegato che se per certi versi non è certo che le cose non si siano incrinate per via del suo carattere, per altri teme di essere stato semplicemente usato.

A suo dire, infatti, quando si trovava a Los Angeles con Chiara Ferragni che ai tempi era in attesa di Leone, il suo legale (che era anche lo stesso di J-Ax e Rovazzi) avrebbe aperto una società speculare alla sua senza dirgli nulla in proposito. Poi, in seguito a problemi con i conti economici che lo avevano portato a litigare persino con la madre, ha deciso di rompere con il legale che voleva diventare il suo manager e che è stato seguito da Rovazzi. La loro quindi, sarebbe stata, come Fedez stesso l’ha definita, una separazione avvenuta a distanza, avvenuta in un momento in cui era così fragile da non riuscire a stare neppure vicino alla sua compagna che aveva dei problemi con la gravidanza.

Una separazione che, a dispetto di quanto asserito sino ad oggi da Rovazzi, avrebbe portato quest’ultimo a non farsi sentire per la nascita di Leone e neppure quando il piccolo ha avuto problemi con l’udito. Un’amicizia importante finita nel nulla e senza un motivo preciso.

Quanto a J-Ax le cose sembrano essere andate in modo diverso perché entrambi avevano in progetto un concerto a San Siro per il quale continuavano ovviamente a sentirsi. A detta di Fedez, una volta tornato a Milano, J-Ax avrebbe pianto con lui, dichiarando di non sapere nulla di quanto accaduto e di essere ancora suo amico. Parole che si sarebbe poi rimangiato a concerto finito quando con una telefonata lo avrebbe avvisato che non sarebbe andato a vedere Leone perché gli aveva mentito, sapeva tutto ed era d’accordo con l’ex legale. Un gesto che ha ferito il rapper che, tuttavia, ha ammesso di avere dei modi spesso difficili da comprendere e che in qualche modo potrebbero aver avuto un ruolo nella distanza creatasi tra lui e l’ex socio.

Due storie parallele che si sono quindi concluse all’incirca nello stesso periodo e che hanno causato un grande dolore nel rapper che per uscirne ha avuto bisogno dei professionisti e della famiglia al suo fianco. Dopotutto, come lui stesso ha asserito, sempre nell’intervista, con J-Ax e Fabio non ha perso solo un socio ed un collega ma un pezzo della sua famiglia acquisita.