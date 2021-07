Grande Fratello Vip: è ufficialmente finita la bellissima storia d’amore di una delle concorrenti più amate. L’addio al padre di suo figlio e il motivo.

Nella casa del Grande Fratello Vip, esattamente come accaduto durante le edizioni nip, sono nati diversi amori. Nell’ultima edizione vinta da Tommaso Zorzi, in particolare, sono nate le coppie formate da Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli e da Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga. Coppie che, ancora oggi, sono felicemente innamorate.

Nella casa di Cinecittà, però, sono anche entrati concorrenti con storie d’amore importanti. Tanti, infatti, hanno lasciato a casa il partner. Stare lontano per tante settimane non è facile non avendo neanche la possibilità di sentirsi telefonicamente. Tuttavia, molte coppie sono riuscite a superare tale prova come quella di Stefania Orlando che è tornata tra le braccia del marito.

Altre coppie, purtroppo, dopo aver provato a salvare il rapporto si sono dette addio. L’annuncio, però, di una coppia ha lasciato letteralmente senza parole i fans.

Grande Fratello vip: Myriam Catania e il compagno Quentin si sono lasciati

Nella casa del Grande Fratello Vip, Myriam Catania, nipote di Simona Izzo ed ex moglie di Luca Argentero, ha parlato spesso dell’immenso amore per il compagno Quentin Kammermann e il loro bambino Jacques. Un amore importante nato qualche anno fa durante una vacanza ad Ibiza.

Purtroppo, però, anche le favole più belle finiscono e Quentin, con una storia pubblicata su Instagram, ha annunciato la decisione, presa di comune accordo con Myriam, di chiudere la storia.

“Dopo averci riflettuto a lungo e dopo tanti tentativi di lavorare sulla nostra relazione come amanti, Myriam ed io abbiamo raggiunto di comune accordo che non possiamo più crescere come coppia”, ha scritto il pubblicitario francese.

“Le fondamenta biculturali del nostro duetto ci hanno fatto arricchire in maniera così forte arrivando a livelli sempre più alti. La vita ha benedetto il nostro amore col bambino migliore possibile ed entrambi ci sentiamo onorati e continueremo a sostenere i suoi sogni insieme come una famiglia”, ha aggiunto.

Quentin, poi, chiede rispetto della privacy in un momento delicato per la sua famiglia.