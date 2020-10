Myriam Catania a Domenica Live ha ricordato il matrimonio con Luca Argentero e di come quest’ultimo le sia stato vicino durante l’incidente.

Myriam Catania è stata una degli ospiti di punta di questa puntata di Domenica Live dove tra una confessione e l’altra, reduce dall’esperienza del Grande Fratello Vip, ha ricordato il suo matrimonio, finito qualche anno fa, con Luca Argentero.

In particolare l’attrice, che ha pianto per i suoi compagni di viaggio, ha ricordato di quando è stata vittima di un terribile incidente stradale e nonostante loro si fossero conosciuti poco prima, lui l’è rimasta accanto fino alla fine in quel delicato periodo della sua vita, che ha visto i medici dover mettere in pratica la tecnica del coma interrotto.

“Mi viene da piangere” ha esordito Myriam Catania a Domenica Live. “Io non ricordo nulla di quel momento, tutto ciò che posso raccontarti ora sono le cose che mi ha detto mia madre, ma io ho un vuoto assurdo” ha provato a spiegare a Barbara d’Urso. “Non volevano che vedessi il mio volto allo specchio, aveva bisogno di tempo per tornare come prima però Luca Argentero non ha mai lasciato l’ospedale“ ha proseguito. “Restava fuori dalla camera ed aspettava un mio cenno per sapere come stava” ha concluso Rossella Izzo, mamma di Myriam e sorella di Simona.

Myriam Catania a Domenica Live: il retroscena di Barbara d’Urso su Luca Argentero

Myriam Catania, durante il corso della sua intervista, ha anche avuto di poter far ascoltare al pubblico di canale 5 un retroscena riguardante il suo ex marito Luca Argentero, raccontato da Barbara d’Urso a Domenica Live.

“Noi stavamo lavorando ad una fiction, in cui io ricoprivo il ruolo della protagonista. Rosella dirigeva la regia, mentre Simona Izzo scriveva la sceneggiatura e Ricky Tognazzi ed ad un certo punto viene Myriam interrompendo tutto” ha esordito la conduttrice. “Viene Myriam urlando come una pazza, dicendo che aveva litigato con Argentero e che non voleva più vederlo “ ha proseguito.

“Noi abbiamo provato a farla calmare, perché avevano davvero litigato per una sciocchezza, ma lei non ne voleva sapere e non la smetteva di urlare, ma poi fortunatamente hanno fatto pace” ha concluso Barbara d’Urso su Myriam Catania a Domenica Live, che nella casa ha fatto una gaffe su Massimiliano Morra. “E’ vero, sono una pazza ora, pensa a 23 anni!” ha commentato con il sorriso lei, ricordando questo vecchio retroscena avvenuto svariati anni fa, quando l’attore aveva da poco concluso la sua esperienza al Grande Fratello.

Myriam Catania ha ricordato Luca Argentero a Domenica Live, ma nonostante il loro rapporto, seppur in forma diversa, dura tutt’ora ma il cuore di lei appartiene a Quentin. I due, infatti, hanno messo alla luce un bambino e sono pronti a portare il loro rapporto ad uno step successivo. Tant’è che nello studio di Barbara d’Urso sono apparsi più innamorati che mai ed è questo quello che più conta.