Myriam Catania, torna su Instagram dopo l’eliminazione dal Grande Fratello Vip 2020 e scrive: “Sono ancora lì, piango per voi”.

Myriam Catania torna su Instagram e dedica un bellissimo messaggio ai compagni del Grande Fratello Vip 2020 con cui ha vissuto per quasi un mese. L’attrice e doppiatrice, dopo aver pianto in casa e aver sperato di essere eliminata per poter tornare dal compagno Quentin e dal figlio Jacques, su Instagram, ammette di sentire la mancanza dei suoi ex coinquilini che, ora, guarda come una normale spettatrice.

Myriam Catania e il messaggio ai suoi ex coinquilini del Grande Fratello Vip 2020: “Vi guardo e piango per voi”

Myriam Catania ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip 2020 durante la puntata di lunedì 12 ottobre. Dopo aver trascorso le prime ore con la sua famiglia, l’attrice e doppiatrice è tornata sui social dove ha condiviso il video della sua eliminazione scrivendo anche un messaggio ai compagni che l’hanno sostenuta ogni volta che, nella casa, ha pianto sentendo la mancanza del figlio Jacques e del compagno Quentin.

“Sono uscita ma è come se fossi rimasta lì in quella casa dove ho pianto, riso, mi sono arrabbiata, ho detto cose giuste cose sbagliate nella confusione del vivere l’ho fatto senza ritegno. Io che sono un’attrice non sono riuscita a trattenere le mie emozioni. Un viaggio dentro e fuori di me”, scrive Myriam.

Poi un pensiero ai suoi ex coinquilini: “Stanotte vi ho sognati. Oggi vi ho visto tutto il giorno… Tommaso, Guenda, Maria Teresa, Massimiliano… La mia testa è rimasta lì e anche una parte del mio cuore… Nell’altra c’è mio figlio, Quentin, mamma, Giulia, Marco, le mie zie, mia nonna… Ci siete tutti perché nel cuore c’è posto per tutti. Mi mancate, ma troppo. Adesso piango, tanto lo sapete che sono una piagnona ma piango per voi. Caz*o… Vi aspetto il più tardi possibile,resistete. Vi amo Myriam”, ha concluso.



Myriam, dunque, segue e sostiene i suoi compagni da lontano, pronta a rivederli quando il Grande Fratello Vip finirà.