Le unghie dei piedi necessitano di cure specifiche che le proteggano e le mantengano sane. Ecco il metodo più giusto per tagliarle.

I piedi sono una parte fondamentale del nostro corpo, la parte che lo sostiene e che troppe volte viene dimenticata, trattata con superficialità e mantenuta con il minimo delle cure, la maggior parte estetiche.

I piedi però, svolgendo un ruolo fondamentale per la nostra vita debbono essere ogni giorno trattati con delicatezza, prodotti giusti e sottoposti spesso ad una pedicure completa che contempli anche il taglio delle unghie corretto. Scopriamo come mantenere piedi e unghie sani e belli e il metodo più giusto per tagliare le unghie dei piedi.

Piedi e unghie: ecco come prendersene cura ogni giorno e settimanalmente

Come per il nostro viso e per il resto del corpo, anche i piedi necessitano di cure quotidiane che li mantengano sani e belli soprattutto per quel che riguarda le unghie che troppe volte vengono interessate da micosi, dal subire traumi o lesioni o una fastidiosissima onicocriptosi (unghia incarnita).

Fondamentale sarà la pulizia! I piedi andranno lavati accuratamente ogni giorno, soprattutto durante la stagione estiva quando vengono esposti attraverso le calzature aperte.

Ogni giorno quindi dopo averli detersi, si potrà dedicar loro un massaggio con una crema idratante e nutriente che li manterrà morbidi.

Settimanalmente ci si potrà dedicare alla pedicure, affidandosi alle mani di un professionista o attraverso il trattamento fai da te.

Per prima cosa si dovranno insaponare e risciacquare i piedi con acqua tiepida. Poi per eliminare ogni traccia di pelle secca e ragadi si potrà effettuare uno scrub a base di oli vegetali e microgranuli che potrà anche essere preparato in casa con una ricetta naturale.

Una volta eliminate le cellule morte, si potrà tenere a bagno i piedi in una soluzione di acqua e sale che contribuirà a mantenere piedi e unghie sani e riposati.

->>LEGGI ANCHE: Tendenze unghie autunno 2021: la nail art che indosseremo

Come tagliare le unghie correttamente: il video tutorial

Dopo aver deterso i piedi, l’idratazione sarà la parola d’ordine per un piede tenuto a bagno, ma prima di applicare la crema idratante, si potranno accorciare le unghie con un tronchesino e lo si dovrà fare in modo corretto, mantenendo l’unghia della forma e della lunghezza giuste.

Non vi resta che guardare il video tutorial per scoprire come tagliare correttamente le unghie dei piedi.

->>LEGGI ANCHE: Maschere mani e piedi: cosa sono, come si utilizzano, le migliori low cost e un’eccezionale ricetta fai da te!