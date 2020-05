Luca Onestini | La lunga dedica a Ivana, tornata in Italia dopo 2 mesi

Luca Onestini e Ivana Mrazova sono rimasti separati per 2 mesi e mezzo: un messaggio di Luca mette a tacere i pettegolezzi.

Luca Onestini non è mai rimasto per così tanto tempo lontano dalla sua Ivana. A separare i due piccioncini, che si sono conosciuti ormai due anni fa nella casa del Grande Fratello VIP 2, ci è voluta la pandemia di Coronavirus.

Prima che tutte le frontiere fossero chiuse, infatti, Ivana era riuscita a tornare in Repubblica Ceca, decidendo di trascorrere il periodo di lockdown insieme alla propria famiglia.

Con l’allentamento delle misure di sicurezza Ivana è riuscita a organizzare un viaggio di ritorno in automobile dalla Repubblica Ceca all’Italia, ma si è trattato di una vera e propria odissea.

Nonostante tutto, il desiderio di tornare da Luca a Milano è stato più forte di tutto e, grazie anche all’aiuto di un amico e di suo cognato, Ivana è riuscita a tornare in Lombardia.

Nel frattempo però, mentre la coppia cercava di combattere la lontananza attraverso messaggi e videochiamate, hanno cominciato a diffondersi voci insistenti in merito a una loro possibile crisi.

Luca, che ha sempre cercato di comportarsi in maniera molto equilibrata in merito ai gossip e alle fake news che periodicamente si diffondono sui personaggi famosi, ha deciso alla fine di chiarire tutto con un lungo post che è una dichiarazione d’amore alla sua Ivana.

Luca Onestini: “Ivana, compatiamoli e andiamo avanti”

Esattamente un anno fa Luca e Ivana si trovavano in vacanza alle Maldive, in un momento di coppia idilliaco: una situazione ben differente da quella che i due, come moltissimi altri fidanzati in tutto il mondo, si sono trovati ad affrontare dodici mesi dopo.

Proprio partendo dal confronto tra il passato e il presente, Luca ha voluto rompere momentaneamente una promessa fatta ai suoi moltissimi follower, quella di non condividere sui social pensieri negativi e lamentele ma soltanto positività e voglia di vivere.

Le parole contro coloro che hanno voluto mettere in giro voci su una crisi tra lui e Ivana sono state molto dure: ” In tanti hanno parlato a vanvera su di noi durante questo periodo di lontananza ma ognuno dice ciò che il suo “cervello” gli permette di dire quindi, compatiamoli e andiamo avanti”.

“Andare avanti” in questo momento significa attendere altre due settimane prima di poter incontrare di nuovo Ivana, che in questo momento si trova a Milano ma non ha ancora avuto la possibilità di incontrare Luca.

Il motivo di questo ulteriore periodo di distanziamento forzato è la quarantena di 15 giorni che tutti coloro che sono arrivati dall’estero in Italia devono osservare prima di intrattenere di nuovo contatti con i cittadini italiani.

È stata proprio la stessa Ivana a spiegarlo, in un lungo messaggio in cui parlava del suo avventuroso e interminabile viaggio dalla Repubblica Ceca all’Italia, durante il quale ha rischiato di essere rispedita in Repubblica Ceca dopo essere arrivata a pochissimi chilometri dal capoluogo lombardo.

“Dovevo rientrare al mio domicilio […] ma non posso perché Luca va a lavoro dal Lunedì al Venerdì, in radio, e quindi non può stare a contatto con una persona in quarantena” ha spiegato Ivana qualche giorno fa. Anche lei, però, ha concluso con grande fiducia nella sua storia d’amore. “Ce l’abbiamo fatta per più di due mesi e ce la faremo anche per altre due settimane”.

Passata la crisi legata al Coronavirus e passato anche il necessario fermo a tutte le cerimonie e agli assembramenti sociali, con ogni probabilità Luca e Ivana si sposeranno come hanno già detto di voler fare in passato. Anche per questo, non rimane che aspettare.