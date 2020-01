Giulia De Lellis ha ricordato la sua esperienza al Grande Fratello Vip insieme alla sua compagna di viaggio Ivana Mrazova

L’influencer Giulia De Lellis, con l’inizio della quarta edizione del Grande Fratello Vip, non poteva ricordare la sua esperienza all’interno della casa più spiata d’Italia.

O meglio, questa volta il via lo ha lanciato Ivana Mrazova che le ha inviato un video che ripercorre i loro momenti più belli nella casa.

“Lei mi manda questi video improvvisamente” ha scritto Giulia De Lellis su Instagram. “E io piango” ha concluso, mostrando ai suoi fan la clip che raccoglie gli attimi vissuti insieme ad Ivana Mrazova nella casa più spiata d’Italia, casa in cui la modella ceca ha trovato l’amore al fianco di Luca Onestini.

GF Vip: Giulia De Lellis nostalgica con Ivana Mrazova

Giulia De Lellis, che di recente ha rivelato di essere stata derubata durante il periodo natalizio, ha voluto condividere con i suoi fan il ricordo che Ivana Mrazova del GF Vip le ha inviato in privato.

La clip, come anticipato, ripercorre i momenti più teneri delle due, mostrando com’è nata la loro amicizia sul piccolo schermo degli italiani. Un’esperienza, tra l’altro, che ha cambiato per sempre le vite di Giulia De Lellis ed Ivana Mrazova.

Giulia, dopo la fine del reality show di canale 5, ha creato un vero e proprio impero, tanto da diventare una vera icona del make up e della moda, mentre Ivana Mrazova non ha mai smesso di fare la modella.

Giulia ha ammesso di avvertire la mancanza del Grande Fratello Vip e della spensieratezza provata in questi momenti. Ironia della sorte, la compagna di Andrea Iannone, che si è di nuovo sottoposto alle contro analisi per doping, avrebbe dovuto ricoprire il ruolo di opinionista nell’edizione di Alfonso Signorini, ma all’ultimo minuto si è deciso di optare per Wanda Nara.

A Giulia non rimane che consolarsi con i ricordi di quell’esperienza passata insieme ad Ivana Mrazova.