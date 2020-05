Vieni da me | Francesca Fialdini soffia il posto alla Balivo? Il gossip

Vieni da me | Francesca Fialdini sarebbe pronta a prendere il posto di Caterina Balivo sullo show che conduce da due stagioni televisive tutti i giorni su Rai 1

Caterina Balivo, ormai due anni fa, ha scelto di lasciare il progetto legato a Detto Fatto, che ora vede Bianca Guaccero nel ruolo di padrona di casa, per dedicasi ad un nuovo programma ispirato allo show americano di Ellen DeGeneres, Vieni da me.

Il programma, che di recente è finito al centro della polemica a causa dell’intervista al cantante Povia, ora però sembrerebbe ad arrivare ad una decisa svolta. Quale? Quella di cambiare la padrona di casa.

Secondo il blog Che Tv fa , Caterina Balivo è pronta a lasciare Vieni da me e sul web inizia già a trapelare il nome della sua sostituta: Francesca Fialdini.

Caterina Balivo pronta a lasciare Vieni da me: l’indiscrezione

Caterina Balivo sarebbe pronta a lasciare il progetto su Rai 1 in quanto sarebbe intenzionata, probabilmente portata a riflettere a causa dell’emergenza del coronavirus, a trascorrere più tempo con la sua famiglia. A confermare questa tesi ci sarebbe anche il portale di Tv Blog, che rivela in anteprima che Francesca Fialdini condurrà Vieni da me su Rai 1.

Caterina, però, è bene precisare, non ha alcuna intenzione di abbandonare il suo lavoro, ma semplicemente dedicarsi a qualcosa che non la tenga impegnata quotidianamente come il suo attuale show. Magari potrebbe occupare lo spazio attualmente riservato a Francesca Fialdini della domenica, che tra l’altro è approdata anche in un altro programma in seconda serata.

Almeno per il momento, è bene precisare, che le due dirette interessate Caterina Balivo e Francesca Fialdini non si sono ancora pronunciate in merito allo “scambio” di programmi, ma in casa Rai, viste le ultime indiscrezioni, si respira aria di cambiamenti.