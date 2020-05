Coronavirus, il Premier Conte parla ai microfoni del Corriere della Sera dell’estate 2020: “Faremo le ferie con regole e cautele”.

Come sarà l’estate degli italiani con l’emergenza coronavirus ancora in corso? Le vacanze si potranno fare? In tempi normali, a maggio, gli stabilimenti balneari erano pronti ad accogliere i turisti. Quest’anno, invece, c’è un grosso punto interrogativo su quella che sarà la stagione estiva con il turismo che è il settore più colpito dalla crisi economica scatenata dall’emergenza sanitaria. Oggi, a parlare dell’estate 2020 è il Premier Conte in una lunga intervista rilasciata ai microfoni del Corriere della Sera.

Coronavirus, Conte: “quest’etate andremo al mare e in montagna ma con le dovute cautele”

Secondo il Premier Conte, gli italiani potranno fare le vacanze in Italia, godere della bellezza delle città, del mare e delle montagne, ma con le dovute cautele.

“Potremo andare al mare, in montagna, godere delle nostre città. E sarebbe bello che gli italiani trascorressero le ferie in Italia, anche se lo faremo in modo diverso, con regole e cautele. Attendiamo l’evoluzione del quadro epidemiologico – spiega al Corriere della Sera – per fornire indicazioni precise su date e programmazione”.

Il ministro Franceschini, negli scorsi giorni, parlando dell’estate degli italiani, ha detto: “Anche 5 o 10 metri. Sarà più che altro importante garantire le distanze tra le persone“.

Conte, inoltre, sull’apertura anticipata di bar, ristoranti e parrucchieri che potrebbe avvenure il 18 maggio, giorno in cui ripartiranno anche le messe, anziché l’1 giugno, dice il premier, “potremo concordare con le Regioni alcune anticipazioni”.

Sulla situazione economica, infine, il Premier ha detto: “Saranno mesi molto difficili. Avremo una brusca caduta del Pil e le conseguenze economiche saranno molto dolorose”.