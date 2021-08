Segni d’espressione, le rughe sotto gli occhi spariscono se usi il correttore così

By

I segni del tempo, le rughe sotto gli occhi che prima o poi compaiono su tutte noi: sapevi che per nasconderli basta un po’ di correttore?

Tra i prodotti più utilizzati nel mondo del make up c’è senza dubbio lui, il correttore.

Le imperfezioni sono del resto le nostre nemiche numero uno, il motivo principale per cui spesso si ricorre al trucco: vogliamo eliminarle e, quando non possibile, camuffarle, obiettivo per il quale il correttore è il miglior alleato.

Per le discromie, brufoli o occhiaie, l’utilizzo del correttore è abbastanza intuitivo ma poi vi sono imperfezioni più difficili da affrontare, quelle che riguardano, per così dire, “i volumi”.

Borse, rughe sono inestetismi complessi da affrontare e, purtroppo, sono anche i più odiati. Una soluzione però c’è: conoscere la giusta tecnica di applicazione del correttore consentirà infatti di cancellare le rughe sotto gli occhi.

Scopriamo allora insieme come dovremmo procedere.

Rughe sotto gli occhi: coprile con il correttore

Applicando il correttore nel modo che stiamo per illustrarvi si potrà non solo coprire le occhiaie e minimizzare le borse ma anche ridurre notevolmente l’appariscenza delle rughe sotto gli occhi.

Il cruccio dei segni del tempo potrebbe così svanire con un tocco di correttore ma prima dobbiamo capire come utilizzarlo correttamente. Vediamolo insieme.

Innanzitutto sappiate che, mai come in questo caso, non è la quantità a fare la qualità. Un eventuale eccesso di prodotto andrà infatti a depositarsi nei segni d’espressione evidenziandoli.

Meglio allora procedere per stratificazione, utilizzare una piccola quantità di prodotto, attendere che si asciughi e, se necessario, aggiungere.

Ma quale tipo di correttore scegliere? Il prodotto migliore sarà liquido, leggero e soprattutto illuminante. Sarà infatti la capacità di riflettere la luce a regalare l’effetto levigante che stiamo cercando.

Possiamo stendere il correttore con un pennellino ma ricordiamoci poi di tamponare sempre una spugnetta umida: servirà ad alleggerire il trucco e rendere subito la zona più uniforme

Quando il risultato ci soddisferà fissiamolo con un tocco leggerissimo di cipria: anche qui l’eccesso di prodotto non sarà che andare a depositarsi nelle rughe evidenziandole

LEGGI ANCHE –> Correttore Pesca: la texture perfetta per cancellare le occhiaie in estate

Che cosa fa allora veramente la differenza? In primis la scelta del giusto prodotto (illuminante, mi raccomando!) ma poi anche la leggerezza dell’applicazione: non lasciatevi prendere la mano e vedrete che il risultato vi stupirà.