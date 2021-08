La coppia più chiacchierata di quest’estate ha deciso di dirsi addio. Il motivo della rottura è un’inquietante retroscena.

Purtroppo, con il finire delle vacanze e della bella stagione, è terminata anche la storia d’amore della coppia più discussa e chiacchierata di quest’estate. Inutile negare che entrambi sono stati in assoluto i protagonisti della cronaca rosa nostra, tanto da appassionare il pubblico della rete che ora vuole conoscere ogni retroscena su quanto accaduto, ma di chi stiamo parlando?

Ovviamente della storia d’amore che ha visto protagonisti Diletta Leotta e Can Yaman! La loro relazione ha fatto parlare e non poco gli utenti della rete e c’è anche chi più volte ha sospettato o insinuato che tra loro non ci fosse alcuna relazione, ma soltanto tanta voglia di visibilità. I due, però, secondo recenti indiscrezioni riportate in rete da Blasting News, avrebbero deciso di dirsi addio e il motivo di tale scelta si cela dietro un’inquietante retroscena.

Can Yaman e Diletta Leotta: il motivo della rottura spiazza i fan

La storia d’amore tra Can Yaman e Diletta Leotta sembrava essere più consolidata che mai. Tant’è che la conduttrice sportiva aveva perfino confermato ai microfoni di Striscia La Notizia, durante la consegna di un tapiro, che con il bell’attore turco, che è stato protagonista di un altro incredibile gossip si stavano perfino organizzando le nozze. Ma quello purtroppo sembrerebbe essere soltanto un lontano ricordo perché i due sarebbero più distanti che mai.

Ma che cosa li ha spinti a dirsi addio? Il portale citato riporta che la gita di lei in Turchia non sarebbe affatto finita bene e che quando lui l’ha strattonata, per difenderla dai fotografi, lei non avrebbe affatto reagito bene.

“Questo atteggiamento è stato considerato prevaricatore da parte della giornalista di Dazn, l’avrebbe indispettita al punto da far calare il gelo tra di loro“ riporta il portale, rivelando il motivo per cui sarebbe nata la crisi tra loro. Crisi che sarebbe poi sfociata in una rottura. Anche se i diretti interessati, almeno per il momento, hanno preferito non commentare i gossip che riguardano la loro vita sentimentale. Tenendo, per quanto possibile, il tutto tra le mura di casa ma il pubblico è più curioso che mai di scoprire che cosa sta realmente accadendo tra loro.

Diletta Leotta e Can Yaman si sono lasciati? A far temere il peggio, purtroppo, oltre ai rumors, c’è anche l’assenza di lui al recente party organizzato per il compleanno di lei che non lascia presagire nulla di buono.