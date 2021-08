Beatrice Valli diventa designer! Ecco la sua linea di abbigliamento per bambini “Whatevs”!

Beatrice Valli adesso è anche designer! Sta per arrivare online la sua linea di abbigliamento per bambini che prenderà il nome di Whatevs! Molte sono le aspettative e i racconti riguardo il brand! Siete curiosi? Scopriamoli insieme!

Ne è passato di tempo da quando era una corteggiatrice di Uomini & Donne, e di strada ne ha fatta molta! Beatrice Valli sta per raggiungere un altro traguardo: quello di diventare a tutti gli effetti una designer di moda!

Ma facciamo un passo indietro. Chi è Beatrice Valli?

Classe 1995, diventa famosa al grande pubblico per essere scesa dalle scale più roventi della televisione italiana, quelle di Uomini & Donne. Corteggia Marco Fantini. Le critiche che riceve durante il corso del programma non sono poche, soprattutto poiché era già mamma del primo genito, Alessandro, avuto con Nicolas Bovi. La Valli però tiene duro, conquista il pubblico a casa ma soprattutto il cuore del Fantini. Da allora la coppia si mostra felice, unita, e con due bimbi in più, Bianca e Azzurra.

Qual è il lavoro di Beatrice Valli? L’influencer, a tutti gli effetti. La vediamo sui social posare in abiti griffati, agli eventi, o alle Mostre Del Cinema di Venezia. Sorriso smagliante e make-up impeccabile. Volto noto è anche la sorella, Ludovica Valli, che è stata tronista del programma Uomini & Donne, senza però avere la fortuna di Beatrice nel trovare il vero amore.

Adesso arriva la svolta: lo annuncia proprio lei attraverso storie Instagram e interviste! È diventata una designer, nel senso che è tutta farina del suo sacco, e sta per uscire online la sua collezione di abbigliamento per bambini!

Siete curiosi di sapere tutto riguardo la nuova linea di abbigliamento per bambini creata da Beatrice Valli? Allora ecco a voi la guida di stile di CheDonna che vi spiegherà tutto a riguardo!

Si chiamerà Whatevs la linea di abbigliamento per bambini di cui Beatrice Valli è la designer! Vediamo i concetti principali di questa nuova linea!

Lo annuncia proprio Beatrice Valli che questa sarà una collezione per bambini creata a partire dalle esigenze dei futuri compratori! Mi spiego meglio!

Beatrice Valli ha annunciato che l’intera collezione sarà unisex, con materiali non dannosi per l’ambiente, anzi, ecosostenibili. Che la produzione avverrà in Italia e che i prezzi saranno bassi e accessibili. Ci spiega ciò attraverso stories di Instagram dicendo che molte sue follower le hanno “confidato” come fosse difficile trovare abbigliamento per bambini con un estetica piacevole, comodi per i bambini, magari non dannosi per l’ambiente ma soprattutto ad un prezzo ragionevole.

Questa, infatti, è la prerogativa di Beatrice Valli: creare una linea di abbigliamento accessibile a TUTTI!

Il simbolo del brand sarà un quadrifoglio, che sta molto a cuore alla stessa Beatrice, tanto da averlo tatuato sul polso.

Ma di cosa si caratterizzerà la linea di abbigliamento? Sono ancora poche le informazioni, ma già qualcosa possiamo svelarvi!

Sarà una linea unisex, composta da abbigliamento e accessori. Sulla pagina ufficiale Instagram del brand Whatevs è possibile vedere delle tutine monocolore, composte da t-shirt e pantalone della tuta, e dei giacchetti di jeans oversize con cappuccio di cotone colorato.

La prima linea ad uscire sarà la collezione autunnale, ma è già pronta anche quella invernale!

Beatrice Valli ci ha dato moltissime informazioni, ma ancora nulla riguardo la data di uscita del brand. Sappiamo che sarà disponibile online in un primo momento, e successivamente nei negozi!

Le premesse sono buone: una linea di abbigliamento per bambini unisex, ecosostenibile e accessibile! Non vediamo proprio l’ora di vederla e acquistarla!

Emanuela Cappelli