Uomini e Donne, gelo durante le registrazioni: Tina lo confessa in puntata

Uomini e Donne: Tina Cipollari ha lasciato tutti senza parole. La confessione è avvenuta durante le prime registrazioni di quest’anno.

Uomini e Donne tornerà sul piccolo schermo degli italiani il 13 settembre su canale 5, salvo imprevisti che purtroppo sono all’ordine del giorno. In rete, però, nonostante manchi ancora qualche giorno alla partenza ufficiale di questa nuova stagione del dating show di Maria De Filippi su canale 5, non mancano le prime indiscrezioni.

Tra queste, a colpire il popolo della rete, non ci sono state soltanto quelle che riguardano i nuovi tronisti, ma anche alcune confessioni fatte dagli opinionisti durante il corso delle registrazioni. In particolar modo, uno spettatore che è riuscito a prendere parte alla puntata del 25 agosto, ha riportato al portale Isa e Chia, un’amara segnalazione. Il tutto sarebbe avvenuto durante il corso della puntata, quando Tina Cipollari, armata di coraggio, ha fatto un’amara confessione che ha lasciato il pubblico senza parole. Convinto che questa potesse essere la volta giusta per lei.

Tina Cipollari: l’amara confessione a Uomini e Donne delude

Tina Cipollari, che sicuramente non si risparmierà nei confronti del nuovo tronista che è stato smascherato dalla ex fidanzata, durante il corso della registrazione del programma, avrebbe fatto un’amara confessione sulla sua vita sentimentale. Ammettendo, dunque, che la sua relazione con l’imprenditore Vincenzo Ferrara sarebbe giunta al capolinea e che lei al momento è single.

“Ho saputo da mia cugina, che era nel pubblico della puntata del 25 agosto di Uomini e Donne, che Tina ha dichiarato di essere single!” rivela la segnalazione arrivata nelle scorse ore ad Isa e Chia. “Io la amo tantissimo e mi dispiace che stia soffrendo per amore“ prosegue, rivelando poi quello che sembrerebbe essere il motivo che avrebbe spinto i due a dirsi addio. “A quanto pare lui ha un’altra donna, ma come si fa a lasciare Tina” conclude.

Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara si sono lasciati? Stando alla segnalazione riportata, non solo i due avrebbero deciso di concludere la loro relazione, ma lui avrebbe già trovato un nuovo amore. Ovviamente questa si tratta di un’indiscrezione e non di una conferma ufficiale da parte dell’opinionista di Maria De Filippi.

Per saperne di più a riguardo, come al solito, non ci resta che attendere l’inizio delle nuove puntate di Uomini e Donne. Sempre che l’irriverente protagonista di canale 5 non abbia fatto questa confessione quando la registrazione della puntata non era ancora in corso, ma in tal caso siamo sicuri che sarà lei stessa a fare chiarezza se la sua relazione non è terminata purtroppo come il grande pubblico avrebbe voluto.