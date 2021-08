Uomini e Donne: l’ex tronista Davide Donadei è venuto allo scoperto, parlando del problema di salute che sta affrontando in questo periodo.

Davide Donadei è noto al pubblico del piccolo schermo per aver ricoperto, durante la passata stagione, il ruolo di tronista a Uomini e Donne. Durante il corso di quell’esperienza è riuscito a trovare l’amore al fianco di Chiara Rabbi, ma purtroppo la sua vita non è stata tutta rose e fiori. Nonostante all’esterno e suoi social Davide si mostrasse sempre con il sorriso sulle labbra.

Per questo motivo qualche tempo fa aveva annunciato una pausa dai social, in modo tale da potersi riprendere. Il suo annuncio però, in maniera inevitabile, ha fatto preoccupare tutti i fan che si sono interrogati più volte sul perché di tale scelta, ipotizzando anche una crisi, poi smentita, con la sua compagna.

Davide oggi però è voluto uscire allo scoperto. Rivelando il motivo per cui si è allontanato dai social e cosa lo fa soffrire.

Davide Donadei di Uomini e Donne parla dei suoi problemi di salute

Davide Donadei ha ammesso di avere alcuni problemi di salute. Il tutto sarebbe iniziato un mese dopo la sua partecipazione a Uomini e Donne, quando ha iniziato a notare strani sintomi sul suo corpo. Da quel momento per lui è iniziato un vero e proprio calvario, che oggi gli è stato diagnosticato come un pre diabete.

“Tutto parte nell’ottobre dell’anno scorso, un mese dopo il programma” racconta Davide, dopo un recente sfogo del tutto inaspettato, ai suoi fedeli sostenitori. “Inizio ad avere dei problemi che erano dettati da degli sfoghi in viso, delle afte in bocca, alcune volte mi sentivo tanto debole e avevo il cuoio capelluto sempre arrossato, iniziavo anche a perdere capelli“ ha ammesso per la prima volta. “Mi sono stati prescritti per quaranta giorni degli antibiotici. Mi ero gonfiato, avevo dei problemi intestinali intensi“ ha aggiunto, spiegando poi di aver preso una drastica scelta. “Smetto di prendere questi farmaci perché non ce la facevo a continuare questa cura”.

“Poi arriva l’estate” riprende il discorso Davide. “Abbiamo pensato che con il caldo, il sole le cose si sarebbero sistemate. E devo dire la verità, qualcosa è cambiato a livello cutaneo” ha poi ammesso. “Capisco che non era un problema di acne, esterno, ma qualcosa che non stava funzionando dentro. I risultati non sono stati così positivi. Abbiamo trovato un’insulina basale alta” ha poi confidato per la prima volta. “Sono parametri di un pre diabete. Mi viene diagnosticato questo pre diabete” ha dichiarato sul suo profilo Instagram, chiarendo che è ancora in attesa di ulteriori accertamenti per comprendere meglio il suo stato di salute. “Mi vengono prescritti degli esami e dobbiamo ancora investigare su questo” ha poi concluso.

Davide Donadei dopo Uomini e Donne non sta passando un bel periodo, ma può sempre contare sull’amore della sua compagna e l’affetto dei suoi fan.