“Chissà Damiano che due p***e”: il leader dei Måneskin tace ma lei no

Infuria sul web la polemica che ha come protagonista Damiano David dei Måneskin ma non solo. Arriva anche la risposta di lei.

Si sa, più la fama cresce più le polemiche aumentano. Le due cose sembrano avere un rapporto direttamente proporzionale ed è questo che la gente definisce “il prezzo della popolarità“: tutti improvvisamente hanno un parere, un giudizio preciso e ben definito circa azioni, pensieri e persino l’immagine del vip di turno.

Alcuni riescono a convivere abbastanza bene con tutto ciò, o quantomeno a soffrire in silenzio, altri invece proprio non ci stanno e cedono, per così dire, al rispondere per le rime.

E’ il caso del personaggio di cui parliamo oggi. Qualcun le ha fatto notare di essere un po’ troppo lamento e lei proprio non ha voluto starci.

“Chissà Damiano che due p***e”: la risposta non è del leader dei Måneskin

“Chissà Damiano che due p***e gli sono venute per dover sopportare sempre questa incessante lagna”

Così un’utente si è rivolta via social alla famosa di turno. Il Damiano di cui si parla è proprio lui, Damiano David, il frontman della band del momento, i Måneskin, ma chi sarebbe a infliggergli questa “incessante lagna”?

Eh sì, proprio lei, la sua fidanzata Giorgia Soleri. La ragazza ha acquisito una notevole popolarità da quando la sua relazione con il cantante è divenuta di pubblico dominio ma, a quanto pare, non è sempre una popolarità nel senso positivo del termine.

Lei è una che proprio non la manda a dire e ciò non sempre attira le simpatie del pubblico.

Nell’ultimo periodo poi la ragazza si è impegnata in una sorta di campagna di sensibilizzazione sull’endometriosi, problematica che l’ha colpita in prima persona e per la quale è stata recentemente operata. Giorgia racconta tutte l difficoltà della malattia e anche del relativo intervento e, evidentemente, questo a qualcuno è venuto un po’ a noia.

La ragazza però ha sfoggiato la sua solita granitica sicurezza replicando prontamente:

“Anche lei sta facendo un grande lavoro di denuncia rispetto a questa cosa. Oggi è toccato a me, domani a un’altra”.

Tanti attacchi alla lunga pensano però anche sulle spalle di una donna forte come Giorgia che ha così annunciato di volersi prendere una pausa dai social:

“È un periodo estremamente delicato, ho bisogno di concentrarmi su me stessa e sul recupero post operatorio. Il mio corpo ha bisogno di attenzioni e di energie. E la mia salute mentale (che, come immaginerete, è messa a dura prova dopo un intervento) deve essere tutelata”.

Una pausa ogni tanto ci vuole e sì, anche dalla popolarità.