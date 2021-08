By

Giulia Salemi ha fatto un’importante precisazione, lasciando tutti di stucco e non mancano le anticipazioni sulla nuova stagione di Uomini e Donne. Non perderti tutte le news e i gossip del 27 agosto.

Giulia Salemi ancora una volta ha dimostrato di non essere la ragazzina capricciosa che hanno voluto far credere durante la sua esperienza al Grande Fratello Vip. La bella modella di origini persiane, dopo la pubblicazione da parte di una fan page a lei dedicata di uno scatto che la immortala al fianco del suo compagno Pierpaolo Pretelli e del piccolo Leo, ha fatto una dovuta precisazione che ha messo tutti a tacere.

Se vuoi saperne di più, guarda il nostro servizio completo in fondo all'articolo

Da Giulia Salemi al nuovo ritocchino di Gemma Galgani: scopri tutti i gossip del 27 agosto

Da Giulia Salemi passiamo a Belen Rodriguez. La bella modella argentina si è trovate alle strette. Il motivo? Alfonso Signorini pare abbia voluto all’interno del cast della prossima edizione del Grande Fratello Vip, il suo ex fidanzato. Quest’ultimo rivelerà ogni segreto della loro relazione, avvenuta subito dopo la fine del matrimonio con Stefano De Martino?

Passiamo a Uomini e Donne. Il programma, ideato e condotto da Maria De Filippi, dovrebbe tornare sul piccolo schermo degli italiani il 13 settembre, ma dalle anticipazioni trapelate in rete sembrerebbe esserci una grande assente tra gli opinionisti. Tra l’altro, non sono nemmeno mancate le indiscrezioni suoi nuovi protagonisti del Trono Classico. I 4 prescelti saranno in grado di appassionare il pubblico del piccolo schermo e di trovare l’amore della loro vita? Staremo a vedere.

Per ultima, ma non per importanza, c’è Gemma Galgani. La dama, oltre al lifting e all’intervento al seno, ha deciso di sottoporsi ad un altro ritocchino. Ovviamente la sua scelta ha scatenato una forte reazione nella sua acerrima nemica Tina Cipollari. Insomma, quest’anno ne vedremo delle belle.