Bufera a Uomini e Donne: bomba sul nuovo tronista, è polemica

A Uomini e Donne sono appena iniziate le riprese della nuova stagione eppure un tronista pare essere già nei guai.

Continuano ad arrivare indiscrezioni dagli studi Elios in cui sono iniziate le riprese della nuova stagione di Uomini e Donne.

Dopo aver reso noti i nomi dei quattro tronisti che ci accompagneranno, almeno all’inizio, lungo questo nuovo inverno televisivo, ecco che siamo pronte a svelarvi ulteriori dettagli circa i primissimi passi mossi dai tronisti.

A dire il vero quella di oggi non è una vera e propria anticipazione, la si potrebbe più definire un retroscena, un approfondimento proposto al popolo del web via Instagram da Deianira Marzano.

Il nuovo tronista di Uomini e Donne è già nella bufera

Protagonista del gossip del momento rivelato dalla celebre e sempre ben informata influencer napoletana è lui, Joele Milan, uno dei due nuovo protagonisti del trono blu di Uomini e Donne.

Per il ragazzo l’avventura alla corte di Maria De Filippi inizia a quanto pare in salita. Come vi avevamo raccontato ieri già la prima esterna del ragazzo non era stata propriamente un successo: troppo imbarazzato dinnanzi alle telecamere, aveva reso impossibile il montaggio dell’uscita. E adesso?

Be’, a gettare ulteriore benzina sul fuoco arriva la sua ex. Nel video di presentazione pubblicato da Witty Tv si apprende infatti di una storia d’amore finita in modo alquanto burrascoso. A raccontare ciò è lo stesso Joele ma qualcuno pare non essere d’accordo:

“Io, te e chi ci ha vissuto sa la verità. Non è di certo questa, ma per la popolarità si fa questo ed altro. Sei la delusione della mia vita e la più grande mancanza di rispetto mia e della mia famiglia che ti ha trattato come un figlio e non ti ha mai fatto mancare niente, neanche quando te lo saresti meritato in questi 7 anni. Ti auguro il meglio, buona vita.”

Questa è infatti la stories pubblicata dalla ex di Joele e diffusa poi da Deianira. Secondo la ragazza il racconto fornito dal tronista sarebbe frutto solo e soltanto di una rivisitazione dei fatti, un lavoro di fantasia volto a ottenere maggior popolarità.

Come stanno veramente le cose? Be’, qualcosa ci dice che in studio il discorso emergerà e chissà che non si riesca anche a fare chiarezza. Staremo a vedere.