Antonino Spinalbese, il gesto per Luna viene frainteso: Belen corre ai ripari

Antonino Spinalbese è stato frainteso a causa di un gesto nei confronti di Luna Marì, sua figlia. Belen Rodriguez è subito corsa ai ripari.

Antonino Spinalbese pensava di aver fatto un gesto simpatico, ma purtroppo le sue intenzioni sono state del tutto fraintese dal popolo delle rete. Che cosa è successo? Il compagno di Belen Rodriguez ha pubblicato sul suo profilo di quest’ultima una breve clip, che trovate più in fondo a questo articolo, in cui imita sua figlia Luna Marì, con tanto di doppiaggio, mentre piange.

Un gesto che voleva essere simpatico e magari strappare un sorriso agli utenti della rete. Purtroppo però le sue intenzioni sono state fraintese ed alcuni fan della bella modella argentina hanno stroncato la clip in questione. Giudicandola di cattivo gusto e poco simpatica perché, a loro parere, non ci sarebbe nulla di più bello di un pianto di neonato.

Belen Rodriguez ha zittito gli haters, prendendo subito in mano le redini della situazione e facendo una precisazione che ha diviso gli utenti della rete.

Belen Rodriguez difende Antonino Spinalbese: il suo intervento spiazza

Belen Rodriguez, che ha stregato tutti con il suo nuovo look, non è rimasta indifferente di fronte alle critiche ricevute dal suo compagno e per questo motivo ha scelto di intervenire in prima persona. In modo tale da zittire direttamente tutti coloro che hanno criticato la clip pubblicata da Antonino Spinalbese, che aveva soltanto l’intento di strappare un sorriso a chiunque avesse avuto modo di poterlo vedere.

“Non lo so, ma scusatemi non lo trovo affatto simpatico” ha scritto un utente della rete, ribadendo che ha trovato poco carino il contenuto pensato e pubblicato dall’ex hairstylist sul profilo della sua compagna. Tale commento però, come anticipato, non è sfuggito alla Rodriguez che è prontamente intervenuta prendendo le sue difese: “Perché a differenza delle persone famose, a lui non lo si conosce“ ha esclamato la bella modella argentina.

Alcuni fan hanno subito preso le difese di Belen e Antonino dopo la reazione di lei, mentre altri ci hanno tenuto a precisare che l’utente in questione non aveva criticato in alcun modo Spinalbese come persona ma si era semplicemente limitata a far notare di trovare poco simpatica la clip pubblicata.

Belen Rodriguez ha difeso Antonino Spinalbese, che voleva soltanto far trascorrere qualche secondo di spensieratezza agli utenti della rete attraverso il suo video, ma alcuni fan hanno purtroppo frainteso le sue intenzioni.