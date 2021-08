Una vita, le nuove anticipazioni della soap opera spagnola lasciano i telespettatori con il fiato sospeso: il gesto di Felipe sconvolge Acacias.

Le nuove anticipazioni di Una Vita lasceranno il pubblico del piccolo schermo con l’amaro in bocca. In quanto un velo di tristezza pervade i nuovi appuntamenti che a breve vedremo in onda, ma facciamo un punto della situazione.

Genoveva è riuscita ad uscire sana e salva dalla sua brutta esperienza in ospedale, nonostante le condizioni non fossero delle migliori. Purtroppo però lo stesso non si può dire del suo bambino. Quest’ultimo non è riuscito a vincere la sua battaglia e poco dopo essere venuto alla luce, è tragicamente scomparso.

Questo manderà nello sconforto tutti gli abitanti di Acacias 38, che avevano passato i giorni precedenti alla triste notizia a pregare per il piccolo nella speranza che potesse uscire indenne dalla struttura ospedaliera ma a nulla purtroppo è servito. Anche Felipe non se la passa bene. Nell’uomo, infatti, giorno dopo giorno, inizia a nascere un profondo senso di colpa e questo lo porterà a compiere gesti che non avrebbe mai voluto fare.

Anticipazioni Una Vita: Felipe si lascia andare dopo la morte del figlio

Le nuove puntate di Una Vita sono ricche di colpi di scena. Ad Acacias 38 è calato il gelo dopo la prematura scomparsa del figlio di Genoveva. Quest’ultima però non sembra arrendersi al triste fato che la vita ha scelto per lei. Tant’è che troverà perfino il tempo di scrivere una lettera a Felipe, fingendosi qualcun altro, ma focalizziamoci proprio sull’avvocato che diventerà il protagonista indiscusso di alcuni appuntamenti previsti per questa settimana sul piccolo schermo nostrano.

Come anticipato, Felipe è in preda ai sensi di colpa. L’uomo è divorato dai sensi di colpa e si convince che la morte di suo figlio sia sua soltanto colpa sua.

Per questo motivo decide di affogare i suoi problemi nell’alcol ed inizierà ad ubriacarsi come non mai. Quando si consuma un’eccessiva quantità di alcool, si sa, non si è in grado di compiere i gesti che normalmente si fanno. O meglio: non si riesce a ragionare in maniera lucida e cristallina ed ciò che accadrà a lui. Una situazione davvero difficile se si considera che è anche in preda ai sensi di colpa per la morte di suo figlio.

Felipe, secondo le anticipazioni di Una Vita, farà un uso eccessivo di alcool e il giorno dopo, quando l’effetto della bronza sarà passato, si ritrova nel letto con Laura. I due sono stati insieme e hanno ceduto alla passione, ma lui non ricorda bene ciò che è successo nelle ultime ore.