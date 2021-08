“Ho il seno di una ragazzina”: Gemma Galgani sconvolge e si mostra così

Gemma Galgani presenta al mondo il suo “seno da ragazzina”, un’immagine che spiazza i fan e li lascia letteralmente esterrefatti.

Un inizio di stagione in salita quello di Gemma Galgani a Uomini e Donne.

La dama deve affrontare la mancata riapertura del teatro in cui lavora e questo certo provoca un deciso malumore ma c’è poi qualcosa che invece le regala nuova energia e coraggio.

Questa estate infatti Gemma ha preso una decisione più che importante, qualcosa di radicale e anche un po’ sconvolgente che ha spiazzato i suoi fan e non solo. La Galgani ha dato una svolta alla sua vita.

Quale? Scopriamolo insieme e prepariamoci alla quinta essenza dello stupore.

Gemma Galgani: “ho ceduto alla vanità”

Non sono state poche le critiche piovute su Gemma Galgani, avversata in primis ovviamente dalla sua acerrima nemica Tina Cipollari.

Ma qual è la sua “terribile colpa”? Essere ricorsa al bisturi del chirurgo alla veneranda età di 71 anni.

Il settimanale Nuovo Tv ha riportato la notizia, come si può notare dalla copertina del numero a breve in edicola condivisa su Instagram da Riccardo Signoretti.

Pare che tra le pagine della rivista Gemma Galgani abbia ammesso di aver “ceduto alla vanità”, aggiungendo poi:

“Ora ho il décolleté di quando ero ragazza”

Ma perché ricorrere a una mastoplastica additiva in età così avanzata? Ovviamente come motivazione basterebbe il desiderio di essere felici, soddisfare i propri desideri e potersi vedere così come si desidera essere. Per Gemma però la cosa risulta esser un po’ più complessa.

La dama continua infatti imperterrita nella ricerca dell’amore e chissà che questa “aggiunta” alla sua persona non possa fare la differenza e aprirle finalmente le porte del vero grande amore: con qualche taglia in più di seno forse trovare il principe azzurro all’interno del programma di Maria De Filippi potrebbe diventare un po’ più semplice. Noi non possiamo che augurarci che sia così: buona fortuna Gemma.