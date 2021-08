Jennifer Lopez è la regina in stile barocco della sfilata haute couture di Dolce e Gabbana a Venezia!

Jennifer Lopez è la regina indiscussa: della musica, della danza e adesso anche di stile! Ha offuscato tutti gli altri invitati VIP con il suo look alla sfilata haute couture di Dolce & Gabbana tenutasi la scorsa sera a Venezia!

Ma non siamo ancora arrivati al primo settembre che già Venezia ci regala gioie! Di cosa stiamo parlando? Della sfilata haute couture di Dolce & Gabbana tenutasi proprio a Venezia la scorsa notte, che ha scombussolato tutti gli amanti della moda come noi e ha gettato le basi della moda di tutto il prossimo inverno!

In più c’era lei, che con il suo look ha completamente offuscato, annerito, cancellato, e chi più ne ha più ne metta, tutti i look degli altri super VIP invitati alla sfilata. Lei, la regina del pop, Jennifer Lopez è stata la queen della serata a tutti gli effetti!

Stile barocco, vetri di murano, oro e hand made! Il riassunto della sfilata haute couture di Dolce & Gabbana e il look mozzafiato di Jennifer Lopez!

Iniziamo per ordine: Dolce & Gabbana e la sfilata haute couture!

Gli stilisti Stefano Dolce e Domenico Gabbana hanno creato una collezione da sogno completamente ispirata alla città di Venezia! Storia, ricchezza, arte e unicità: queste sono le caratteristiche che hanno voluto raccontare gli stilisti del brand di lusso attraverso questa collezione, e ci sono riusciti a pieno!

La collezione si chiama Dolce & Gabbana Alta Moda, ed è una collezione composta da 100 look in cui possiamo trovare tutta la sapienza degli stilisti e la migliore lavorazione hand made.

Sulla pagina Instagram di Dolce & Gabbana ecco come viene descritta la collezione:

The Dolce & Gabbana Alta Moda collection arouses unique emotions as exquisite silks, brocades, velvets, glass and crystals, embrodideries and precious fabrics come toghether in a perfect melody of beauty and italian craftsmanship

che tradotto significa: “ La collezione Dolce & Gabbana Alta Moda suscita emozioni uniche mentre sete pregiate, broccati, velluti, vetri e cristalli e tessuti preziosi si fondono in una perfetta melodia di bellezza e artigianalità italiana”.

Proprio di questo si tratta, si bellezza, ricchezza e artigianalità. Ecco come Venezia viene riassunta in tre semplici parole.

La sfilata è stata aperta da una coreografia di Giuliano Peparini, coreografo italiano noto in tutto il mondo e tra i ballerini risalta Andreas Muller, ex concorrente e ballerino del talent Amici. Jennifer Hudson ha incantato tutti gli invitati con la sua voce cantando “Nessun Dorma” tratto dalla Turandot. E poi sono arrivate loro, le modelle, in gondola. Le loro camminate leggere e armoniose contrastavano il peso di quegli abiti ricchi e manieristici.

Un po’ a raccontare la moda italiana, che sa essere leggera e semplice, ma anche manieristica e arzigogolata!

La collezione si è composta da cristalli, corpetti, lunghe cappe lavorate a mano, fantasie fiorate e patchwork. In più, accessori per capelli, collane e orecchini tutti fatti a mano, della collezione Dolce & Gabbana Alta Gioielleria.

Hanno sfilato anche le figlie dei Vip presenti alla sfilata: la figlia di Heidi Klum e le figlie di Puff Daddy hanno fatto la catwalk come delle modelle professioniste.

Ma poi è arrivata lei, e tutto è diventato più luminoso! Jennifer Lopez e il suo total look da queen!

Il suo outfit era composto da un cappotto chiuso sul colletto attraverso un bottone gioiello e spallina rialzata. Un corset top ricco di pietre e cristalli. Un pantalone a vita super alta. Una hand bag con tipico logo a forma i sacro cuore di Dolce & Gabbana e un cerchietto fatto a mano in lavorazione fiorata ad adornare il suo volto come una vera e propria corona. Il look, chiaramente, tutto Dolce & Gabbana in fantasie fiorate: diverse ma equilibrate!

Quindi, se volessimo parlare di stile, cosa abbiamo imparato da Jennifer Lopez? Che il prossimo inverno non possiamo farci mancare i corset top, i pantaloni a vita alta, le borse da mano ma soprattutto i cerchietti!

Emanuela Cappelli