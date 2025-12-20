Basta improvvisare, per farti notare durante le feste acconcia i tuoi capelli così – CheDonna.it

L’arrivo della stagione fredda ci spinge a concentrarci sui capelli che con l’estate hanno un po’ sofferto il caldo e il mare. In particolare durante le feste, per dei look semplici ma d’effetto, ci sono dei consigli davvero interessanti

Anche se detesto quasi tutto dei mesi invernali, come i tramonti prima delle 17:00 e le temperature gelide che peggiorano la mia pelle secca, c’è *un* elemento del freddo che apprezzo davvero: la possibilità di sfoggiare qualsiasi look.

Con zero umidità a sabotare i capelli e niente sole o cloro a sbiadire il colore, l’inverno è la stagione perfetta per sperimentare nuove acconciature. Quindi, che tu stia cercando un taglio facile da realizzare o che tu stia cercando nuovi accessori per capelli (che sarebbero perfetti da aggiungere alla tua lista di Natale, tra l’altro), qui di seguito tutte le migliori tendenze capelli invernali per le tue festività e non solo. Dai caschetti texturizzati alle mollette a righe, ecco le migliori tendenze capelli invernali del 2025.

Tendenze capelli per l’inverno 2025

Ultimamente, gli accessori per capelli sono tornati di moda e sono dei veri e propri gioielli. Quest’inverno mollette e fermagli cromati saranno ovunque. Nel dettaglio quelli più gettonati saranno argentati. I caschetti hanno dominato le teste delle celebrità per gran parte del 2025, e per un taglio invernale facile da gestire, il caschetto strutturato è la scelta migliore.

Lo stile è semplice perché le dimensioni e gli strati fanno il lavoro, mentre la lunghezza corta appare comunque raffinata e ordinata per l’uso quotidiano. Se cercate ispirazione per i caschetti delle celebrità, adoriamo in particolare i caschetto a strati di Ariana Greenblatt e Sydney Sweeney.

Mentre se preferisci tenere i capelli lunghi ma vuoi mostrare il viso, senza troppo impegno, apparendo magari anche un po’ disordinata, un’acconciatura sempre valida è il raccolto disordinato ma intenzionale, che ti risolve spesso e volentieri le cose.

I maglioni a righe sono un immancabile capo invernale, e anche gli accessori per capelli a righe stanno prendendo piede nei mesi freddi a venire. Sono l’accessorio perfetto per dare un tocco di calore a qualsiasi outfit: che si tratti di una molletta, di una molletta a forma di artiglio o di una fascia, le opzioni a fantasia sono infinite.

Se vuoi dare un tocco di colore al tuo castano senza ricorrere all’arancione o al rosso, prova questa tonalità intermedia, il castano caramellato. Si colloca esattamente a metà strada tra l’arancione e il castano, donando ai tuoi capelli una tonalità calda e caramellata, perfetta per l’inverno.